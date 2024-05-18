İstanbul'da Bir Asker Eğlencesinde Uzun Namlulu Silahlarla Havaya Ateş Açıldı!

Asker uğurlamaları hem eğlence dolu anlara sahne olur hem de duygusal anılar bırakır. Bu gelenek, yıllardır sürdürülmekte ve coşku dolu kutlamalarla gerçekleştirilmektedir. İzleyeceğimiz videoda ise asker eğlencesine uzun namlulu silahlar eşlik etti.
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İstanbul'da bir genç, asker eğlencesi sırasında etrafında insanlar da varken havaya ateş açtı.
Bu anlar yaşanırken etrafıdaki diğer gençler, havaya ateş eden genci izledi.
O anlar için👇
Videoya gelen yorumlarda ise mizah eksik olmadı👇
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ya yeter artik cahillik yapmayın ya her şeyin bokunu cikartiniz
Artık yeter awk ya
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