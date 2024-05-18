İstanbul'da Bir Asker Eğlencesinde Uzun Namlulu Silahlarla Havaya Ateş Açıldı!

Asker uğurlamaları hem eğlence dolu anlara sahne olur hem de duygusal anılar bırakır. Bu gelenek, yıllardır sürdürülmekte ve coşku dolu kutlamalarla gerçekleştirilmektedir. İzleyeceğimiz videoda ise asker eğlencesine uzun namlulu silahlar eşlik etti.