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İstanbul'da Aynı Bölgelerde Bulunan Zengin ve Yoksul Semtlerin Kuş Bakışı Farkı

İstanbul'da Aynı Bölgelerde Bulunan Zengin ve Yoksul Semtlerin Kuş Bakışı Farkı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
27.01.2024 - 16:59

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+90 adlı YouTube kanalında İstanbul'daki senin ve yoksul semtlerin kroki karşılaştırılması yapıldı. Bakalım İstanbul'da aynı bölge bulunan zengin ve yoksul semtlerin farkı nasılmış?

Kaynak: https://twitter.com/dankmemestr/statu...
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"+90" adlı YouTube kanalının video kesitinde İstanbul'daki zengin ve yoksul semtlerin kroki görüntüleri paylaşıldı.

"+90" adlı YouTube kanalının video kesitinde İstanbul'daki zengin ve yoksul semtlerin kroki görüntüleri paylaşıldı.

Aynı bölgede bulunan semtlerdeki en büyük fark, yeşil alan oldu.

Aynı bölgede bulunan semtlerdeki en büyük fark, yeşil alan oldu.

Videoyu sizler için şöyle bırakalım.👇

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