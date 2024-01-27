İstanbul'da Aynı Bölgelerde Bulunan Zengin ve Yoksul Semtlerin Kuş Bakışı Farkı

Kaynak: https://twitter.com/dankmemestr/statu...
+90 adlı YouTube kanalında İstanbul'daki senin ve yoksul semtlerin kroki karşılaştırılması yapıldı. Bakalım İstanbul'da aynı bölge bulunan zengin ve yoksul semtlerin farkı nasılmış?
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"+90" adlı YouTube kanalının video kesitinde İstanbul'daki zengin ve yoksul semtlerin kroki görüntüleri paylaşıldı.
Aynı bölgede bulunan semtlerdeki en büyük fark, yeşil alan oldu.
Videoyu sizler için şöyle bırakalım.👇
Videoya yorumlar da gecikmedi.👇
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