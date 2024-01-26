Türkiye'nin İlk Kamplı Açık Hava Müzik Festivali'de Çekilmiş Bu Görüntüleri İzlerken Derin Bir İç Çekeceksiniz

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2Sixh...
Türkiye'de eskiden birçok müzik festivali gerçekleşiyordu. Gençlerin çadırlarını da kapıp, günlerce doyasıyla eğlendiği bu festivaller zamanla birer birer tarihe karıştı.
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Türkiye’nin ilk kamplı açık hava müzik festivali H2000’de çekilmiş görüntüler yeniden gündem oldu.
O günleri yaşayanlar çok duygulanırken, yeni nesile bu görüntüler çok uzak geldi.
İşte o video;
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