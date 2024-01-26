Görüş Bildir
Haberler
Video
Türkiye'nin İlk Kamplı Açık Hava Müzik Festivali'de Çekilmiş Bu Görüntüleri İzlerken Derin Bir İç Çekeceksiniz

Türkiye'nin İlk Kamplı Açık Hava Müzik Festivali'de Çekilmiş Bu Görüntüleri İzlerken Derin Bir İç Çekeceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 20:29

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'de eskiden birçok müzik festivali gerçekleşiyordu. Gençlerin çadırlarını da kapıp, günlerce doyasıyla eğlendiği bu festivaller zamanla birer birer tarihe karıştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2Sixh...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye’nin ilk kamplı açık hava müzik festivali H2000’de çekilmiş görüntüler yeniden gündem oldu.

Türkiye’nin ilk kamplı açık hava müzik festivali H2000’de çekilmiş görüntüler yeniden gündem oldu.

O günleri yaşayanlar çok duygulanırken, yeni nesile bu görüntüler çok uzak geldi.

O günleri yaşayanlar çok duygulanırken, yeni nesile bu görüntüler çok uzak geldi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?