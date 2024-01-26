Türkiye'nin İlk Kamplı Açık Hava Müzik Festivali'de Çekilmiş Bu Görüntüleri İzlerken Derin Bir İç Çekeceksiniz

Güney Kore Büyükelçisi Lee Ülkesine Dönerken "Memleketim" ve "Katibim" Şarkılarını Çalarak Veda Etti

Açıklamalarıyla Herkesi Şoke Eden Selen Görgüzel Bu Sefer de Erkek Menisinin Cilt Güzelliğine Etkisini Anlattı