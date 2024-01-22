Japonya'da Gerçekleştirilen 'Türk Festivali' Etkinliğinden Enerjinizi Yükseltecek Görüntüler

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C0PGnD...
Japonya'da birçok küçük festival düzenleniyor. Bu festivallerde farklı ülkelerin kültürelerinin yer verildiği etkinlikler de oluyor. Bu tür etkinlikler, katılımcılara dünyanın dört bir yanından gelen kültürel öğeleri deneyimleme fırsatı sunuyor.
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'aahmetertem' isimli sosyal medya kullanıcısı, Tokyo gezisi sırasında Japonların düzenlediği 'Türk Festivali' etkinliğine katıldı.
Japonlar tarafından ülkemizin yerel danslarının icra edildiği festivalde ortaya renkli görüntüler çıktı.
İşte o festival;
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Aynı gen havuzuna sahibiz uzak kuzenler tabi kan çekiyor