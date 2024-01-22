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Japonya'da Gerçekleştirilen 'Türk Festivali' Etkinliğinden Enerjinizi Yükseltecek Görüntüler

Japonya'da Gerçekleştirilen 'Türk Festivali' Etkinliğinden Enerjinizi Yükseltecek Görüntüler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 16:59 Son Güncelleme: 22.01.2024 - 17:01

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Japonya'da birçok küçük festival düzenleniyor. Bu festivallerde farklı ülkelerin kültürelerinin yer verildiği etkinlikler de oluyor. Bu tür etkinlikler, katılımcılara dünyanın dört bir yanından gelen kültürel öğeleri deneyimleme fırsatı sunuyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C0PGnD...
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'aahmetertem' isimli sosyal medya kullanıcısı, Tokyo gezisi sırasında Japonların düzenlediği 'Türk Festivali' etkinliğine katıldı.

'aahmetertem' isimli sosyal medya kullanıcısı, Tokyo gezisi sırasında Japonların düzenlediği 'Türk Festivali' etkinliğine katıldı.

Japonlar tarafından ülkemizin yerel danslarının icra edildiği festivalde ortaya renkli görüntüler çıktı.

Japonlar tarafından ülkemizin yerel danslarının icra edildiği festivalde ortaya renkli görüntüler çıktı.

İşte o festival;

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nzylmz

Aynı gen havuzuna sahibiz uzak kuzenler tabi kan çekiyor