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Işınlanmayı Bularak Ev Arkadaşının Yanında Beliren Kadını İzlerken Şoke Olacaksınız!

Işınlanmayı Bularak Ev Arkadaşının Yanında Beliren Kadını İzlerken Şoke Olacaksınız!

Tiktok
Arya
Arya - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 11:06

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'@eliskarabacak' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, saçlarını yaptığı sırada kaydettiği vlog sırasında çok ilginç bir olayı yakaladı. Kaydedilen o görüntülerde, hazırlanma vlog'u çeken kadının kadrajına bir anda ev arkadaşı giriyor.

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Yaşanan olayın nasıl olduğunu açıklayamayan kadın o görüntüleri ise TikTok'ta, 'Ev arkadaşım ışınlanmayı bulup nasıl aklımı alıyor oynat bakalım' diyerek paylaştı.

Yaşanan olayın nasıl olduğunu açıklayamayan kadın o görüntüleri ise TikTok'ta, 'Ev arkadaşım ışınlanmayı bulup nasıl aklımı alıyor oynat bakalım' diyerek paylaştı.

Işınlanmayı bulduğunu iddia ettiği arkadaşının o ilginç anlarını TikTok'ta paylaşan kadın ise viral oldu.

Işınlanmayı bulduğunu iddia ettiği arkadaşının o ilginç anlarını TikTok'ta paylaşan kadın ise viral oldu.

İşte o ilginç görüntüler: 👇

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