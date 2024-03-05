Işınlanmayı Bularak Ev Arkadaşının Yanında Beliren Kadını İzlerken Şoke Olacaksınız!

'@eliskarabacak' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, saçlarını yaptığı sırada kaydettiği vlog sırasında çok ilginç bir olayı yakaladı. Kaydedilen o görüntülerde, hazırlanma vlog'u çeken kadının kadrajına bir anda ev arkadaşı giriyor.