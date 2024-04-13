İran'ın İHA Saldırısıyla Dalga Geçen İsraililer'in "Tek Drone" Paylaşımı Dikkat Çekti

İran'ın İsrail'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırmasıyla Orta Doğu'da ipler yeniden gerildi! Sosyal medyada yapılan sayısız paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. İddialara göre; İsrailliler, İran'ın yolladığı İHA'larla dalga geçen bir video yayınladı.