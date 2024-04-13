İran'ın İHA Saldırısıyla Dalga Geçen İsraililer'in "Tek Drone" Paylaşımı Dikkat Çekti

Kaynak: https://twitter.com/haskologlu/status...
İran'ın İsrail'e İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saldırmasıyla Orta Doğu'da ipler yeniden gerildi! Sosyal medyada yapılan sayısız paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. İddialara göre; İsrailliler, İran'ın yolladığı İHA'larla dalga geçen bir video yayınladı.
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İran, İsrail'e karşı kamizkaze İHA ve balistik füze saldırısı başlatması üzerine tüm dünya gözünü bu olaya çevirdi.
Bölgedeki ülkelere bir nevi gözdağı veren İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, "İsrail'in İran'a saldırması için hava sahasını ya da topraklarını İsrail'e açan her ülke bizim kesin cevabımızı alacaktır" ifadelerini kullandı.
Saldırılardan kısa bir süre sonra, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından üretilen Hipersonik Fettah Füzesi'nin de ateşlendiği duyuruldu.
İsrailliler kamikaze İHA'ların 8 saatin sonunda ülkelerine varacağı söylenenen ama bir süre sonra Demir Kubbe sistemini harekete geçiren İHA'larla dalga geçen bir paylaşım yaptılar.
İbrahim Haskoloğlu'nun paylaşımına göre; İran'ın İHA'larını tiye alan İsrailliler 'İran'ın yollayabileceği tek Drone budur' notuyla yaptığı paylaşımla gündem oldu!
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İşte o anlar;
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