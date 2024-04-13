İran'ın BM Daimi Temsilciliği’nden Açıklama: “Bu İş Şu An İçin Sonuçlandı Sayılır”

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili, 'Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır.' açıklamasını yaptı.