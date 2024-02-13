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İran'daki Düğün Gelenekleri: 'Her Şeyi Kız Tarafı Yapıyor, Erkek Hiçbir Şey Yapmayıp Takıların Sahibi Oluyor'

İran'daki Düğün Gelenekleri: 'Her Şeyi Kız Tarafı Yapıyor, Erkek Hiçbir Şey Yapmayıp Takıların Sahibi Oluyor'

İran Düğün
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 14:49

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İlker Ayrık'ın sunduğu Yaparsın Aşkım programına katılan Meryem isimli kadının İran'daki düğün gelenekleri ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Meryem isimli yarışmacı İran düğün geleneklerine göre, her şeyi kız tarafının yaptığını, damadın gömleğini dahi kız tarafının alıp giydirdiğini söyleyip, ev eşyasının yanında ev için yapılan mutfak alışverişini dahi kız tarafının yaptığını söyledi.

Meryem isimli yarışmacı İran düğün geleneklerine göre, her şeyi kız tarafının yaptığını, damadın gömleğini dahi kız tarafının alıp giydirdiğini söyleyip, ev eşyasının yanında ev için yapılan mutfak alışverişini dahi kız tarafının yaptığını söyledi.

Erkek tarafının hiçbir şey yapmadığını belirten Meryem sözlerinin devamında ise, 'Ne kadar takı takıldıysa erkek onu alıyor. Sanki düğün yapmış, ev eşyası getirmiş, ne yapmışsın da alıyorsun?' dedi.

Erkek tarafının hiçbir şey yapmadığını belirten Meryem sözlerinin devamında ise, 'Ne kadar takı takıldıysa erkek onu alıyor. Sanki düğün yapmış, ev eşyası getirmiş, ne yapmışsın da alıyorsun?' dedi.

İşte o anlar: 👇

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