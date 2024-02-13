İran'daki Düğün Gelenekleri: 'Her Şeyi Kız Tarafı Yapıyor, Erkek Hiçbir Şey Yapmayıp Takıların Sahibi Oluyor'

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Meryem isimli yarışmacı İran düğün geleneklerine göre, her şeyi kız tarafının yaptığını, damadın gömleğini dahi kız tarafının alıp giydirdiğini söyleyip, ev eşyasının yanında ev için yapılan mutfak alışverişini dahi kız tarafının yaptığını söyledi.
Erkek tarafının hiçbir şey yapmadığını belirten Meryem sözlerinin devamında ise, 'Ne kadar takı takıldıysa erkek onu alıyor. Sanki düğün yapmış, ev eşyası getirmiş, ne yapmışsın da alıyorsun?' dedi.
İşte o anlar: 👇
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