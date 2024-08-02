Instagram Ne Zaman Düzelecek, Kaç Güne Açılır? Instagram Erişim Engeli Hafta Sonu Devam Eder mi?
Instagram Ne Zaman Düzelecek, Kaç Güne Açılır? Instagram Erişim Engeli Hafta Sonu Devam Eder mi?
Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) 2 Ağustos itibarıyla Türkiye’de Instagram’a getirdiği erişim kısıtlaması sonrası ''Instagram Ne Zaman Düzelecek, Kaç Güne Açılır? Instagram Erişi Engeli Hafta Sonu Devam Eder mi?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı.
İşte konuya ilişkin bilgiler...
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Instagram Ne Zaman Açılacak, Belli mi, Hafta Sonu Devam Eder mi?
İşte, BTK'nın Instagram'a erişim kararı👇
Instagram’a uygulanan erişim engelinin arkasında, İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye mesajlarının engellenmesi olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.
Ancak, resmi kurumlar bu iddialarla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı ve erişim engelinin resmi gerekçesi açıklanmış değil.
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