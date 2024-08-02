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Instagram Ne Zaman Düzelecek, Kaç Güne Açılır? Instagram Erişim Engeli Hafta Sonu Devam Eder mi?

Instagram Ne Zaman Düzelecek, Kaç Güne Açılır? Instagram Erişim Engeli Hafta Sonu Devam Eder mi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.08.2024 - 15:35 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 15:37

Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun (BTK) 2 Ağustos itibarıyla Türkiye’de Instagram’a getirdiği erişim kısıtlaması sonrası ''Instagram Ne Zaman Düzelecek, Kaç Güne Açılır? Instagram Erişi Engeli Hafta Sonu Devam Eder mi?'' soruları sıkça araştırılmaya başlandı. 

İşte konuya ilişkin bilgiler...

Ülkemizde yaklaşık 58 milyon kullanıcısı bulunan Instagram’ın erişim kısıtlaması, sosyal medya ve e-ticaret alanında önemli bir etkiye yol açarken, ünlü isimler de duruma sert tepkiler gösterdi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, günlük 1,9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurguladı.

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Instagram Ne Zaman Açılacak, Belli mi, Hafta Sonu Devam Eder mi?

Instagram Ne Zaman Açılacak, Belli mi, Hafta Sonu Devam Eder mi?

Instagram’ın erişim engelinin ne zaman kalkacağı henüz kesinleşmiş değil. Kısıtlamanın süresi ve çözümü konusunda yetkililerden gelecek bilgiler yakından takip ediliyor.

Ancak, Astrolog Dinçer Güner Instagram'ın açılacağı tarihle ilgili bir tahminde bulundu.👇

İşte, BTK'nın Instagram'a erişim kararı👇

İşte, BTK'nın Instagram'a erişim kararı👇

Erişim Engeli Getirilen Instagram'a VPN ile Giriş hakkında bilgilere bu içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya kullanıcılarından da tepkiler gelmeye devam ediyor.

Instagram’a uygulanan erişim engelinin arkasında, İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye mesajlarının engellenmesi olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Instagram’a uygulanan erişim engelinin arkasında, İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye mesajlarının engellenmesi olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Ancak, resmi kurumlar bu iddialarla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı ve erişim engelinin resmi gerekçesi açıklanmış değil.

Ancak, resmi kurumlar bu iddialarla ilgili henüz herhangi bir açıklamada bulunmadı ve erişim engelinin resmi gerekçesi açıklanmış değil.

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