Finlandiya 16 Bekara Bedava Tatil Veriyor: Başvuru Şartları Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Finlandiya, dünyanın dört bir yanından 16 bekarı şubat ayında masrafları karşılanan bir 'kör randevu' tatiline davet ediyor. Uçak bileti, konaklama, yemekler ve gezilerin ülkenin turizm kurumu tarafından karşılanacağı programda katılımcılar Helsinki ya da Tampere'de dört gün geçirecek. Başvuru için tek bir soruya cevap veren kısa bir video çekmek yeterli. Son tarih ise 10 Kasım.
Kaynak: Forbes
Fikir marketlerdeki pembe sepetten çıktı
Sekiz kişi Helsinki'ye, sekiz kişi Tampere'ye gidecek
Asıl buluşma ünlü şeflerin hazırladığı akşam yemeğinde
Hangi şehre gideceğinize kurum karar veriyor
Başvuru için tek bir soruyu yanıtlayan video çekmek gerekiyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın