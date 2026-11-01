Finlandiya 16 Bekara Bedava Tatil Veriyor: Başvuru Şartları Belli Oldu

'Finnish Dinner Date' adı verilen proje, Finlandiya'nın turizm kurumu Visit Finland'in ülke mutfağını dünyaya tanıtmak için başlattığı kampanyanın bir parçası. Finlandiya dokuz yıldır üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçiliyor ama sofrası, İskandinav komşuları kadar ilgi görmüyor. Kurum bu açığı biraz romantizmle kapatmayı umuyor.

İlham kaynağı ise ülkede 'sinkkukori' yani 'bekar sepeti' olarak bilinen akım. Bazı marketlerde alışveriş yapanlar pembe bir sepet alarak bekar olduklarını ve tanışmaya açık olduklarını gösterebiliyor. Kısa süre önce sosyal medyada çok konuşulan bu akımı Visit Finland market reyonlarından sofraya taşımaya karar verdi.

Kurumun uluslararası pazarlama direktörü Heli Jimenez, Finlileri bir araya getiren şeyin yemek olduğunu, şimdi de gezginleri bu deneyime eşi benzeri olmayan bir şekilde davet ettiklerini söylüyor.