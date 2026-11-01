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Finlandiya 16 Bekara Bedava Tatil Veriyor: Başvuru Şartları Belli Oldu

Finlandiya 16 Bekara Bedava Tatil Veriyor: Başvuru Şartları Belli Oldu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 15:48
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Finlandiya, dünyanın dört bir yanından 16 bekarı şubat ayında masrafları karşılanan bir 'kör randevu' tatiline davet ediyor. Uçak bileti, konaklama, yemekler ve gezilerin ülkenin turizm kurumu tarafından karşılanacağı programda katılımcılar Helsinki ya da Tampere'de dört gün geçirecek. Başvuru için tek bir soruya cevap veren kısa bir video çekmek yeterli. Son tarih ise 10 Kasım.

Kaynak: Forbes

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Fikir marketlerdeki pembe sepetten çıktı

Fikir marketlerdeki pembe sepetten çıktı

'Finnish Dinner Date' adı verilen proje, Finlandiya'nın turizm kurumu Visit Finland'in ülke mutfağını dünyaya tanıtmak için başlattığı kampanyanın bir parçası. Finlandiya dokuz yıldır üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçiliyor ama sofrası, İskandinav komşuları kadar ilgi görmüyor. Kurum bu açığı biraz romantizmle kapatmayı umuyor.

İlham kaynağı ise ülkede 'sinkkukori' yani 'bekar sepeti' olarak bilinen akım. Bazı marketlerde alışveriş yapanlar pembe bir sepet alarak bekar olduklarını ve tanışmaya açık olduklarını gösterebiliyor. Kısa süre önce sosyal medyada çok konuşulan bu akımı Visit Finland market reyonlarından sofraya taşımaya karar verdi.

Kurumun uluslararası pazarlama direktörü Heli Jimenez, Finlileri bir araya getiren şeyin yemek olduğunu, şimdi de gezginleri bu deneyime eşi benzeri olmayan bir şekilde davet ettiklerini söylüyor.

Sekiz kişi Helsinki'ye, sekiz kişi Tampere'ye gidecek

Sekiz kişi Helsinki'ye, sekiz kişi Tampere'ye gidecek

Dört günlük geziler 9-19 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. Kazananların sekizi ülkenin deniz kıyısındaki başkenti Helsinki'ye, diğer sekizi ise göller bölgesinde yer alan Tampere'ye gidecek.

Her grup, kaldığı şehri ev sahiplerinin hazırladığı bir programla keşfedecek. Listede yemek ve kültür durakları, açık hava etkinlikleri, Finlerin vazgeçilmezi sauna keyfi ve şehir turları var. Şubatta karla kaplı sokaklar ve donmuş göller düşünülürse kış tatili sevenler için kaçırılmayacak bir fırsat.

Asıl buluşma ünlü şeflerin hazırladığı akşam yemeğinde

Asıl buluşma ünlü şeflerin hazırladığı akşam yemeğinde

Gezinin en önemli anı ise toplu akşam yemeği. Her şehirde sekiz yabancı katılımcıya iki yerli Fin bekar eşlik edecek ve masaya ülkenin önde gelen şeflerinden birinin hazırladığı tadım menüsü gelecek.

Helsinki'deki menüyü, Café Savoy'un baş şefi ve Finlandiya'daki profesyonel MasterChef yarışmasından tanınan Adele Kinnunen hazırlıyor. Tampere'deki menünün arkasında ise Gösta restoranının sahibi Henry Tikkanen var. Tikkanen, mutfak dünyasının en prestijli yarışmalarından Bocuse d'Or'da Finlandiya'yı temsil etmiş bir isim.

Hangi şehre gideceğinize kurum karar veriyor

Hangi şehre gideceğinize kurum karar veriyor

Visit Finland gidiş dönüş ulaşımı, tek kişilik odalarda konaklamayı, yemekleri ve programdaki tüm etkinlikleri karşılıyor. Yalnız küçük bir şart var: Katılımcılar gidecekleri şehri seçemiyor. Kazananların Helsinki'ye mi Tampere'ye mi gideceğine kurum karar veriyor, şehir de katılım onaylandıktan sonra açıklanıyor.

Kampanya 'kör randevu' diye tanıtılsa da işin içinde bir çöpçatanlık hizmeti yok. Akşam yemekleri baş başa buluşma değil, grup halinde yaşanacak bir deneyim olarak tasarlanmış. Kurum, katılımcıların bu yolculukta aşkı bulacağına dair bir söz de vermiyor.

Başvuru için tek bir soruyu yanıtlayan video çekmek gerekiyor

Başvuru için tek bir soruyu yanıtlayan video çekmek gerekiyor

Başvurular Finlandiya vatandaşları ve ülkede yaşayanlar dışında, dünyanın her yerinden 18 yaşını doldurmuş bekarlara açık. Yani Türkiye'den de başvurmak mümkün.

Süreç iki adımdan oluşuyor. Önce İngilizce bir video çekip 'Bir akşam yemeği randevusunda masaya ne koyardınız ve neden?' sorusunu yanıtlamanız gerekiyor. Video; #FinnishDinnerDate etiketiyle ve Visit Finland hesabı etiketlenerek Instagram'da (@ourfinland), TikTok'ta (@visitfinland.com) ya da YouTube'da (@VisitFinland) paylaşılmalı. Instagram ve TikTok paylaşımlarının herkese açık olması şart. Bekar olduğunu tüm çevresine duyurmak istemeyenler için YouTube'da yalnızca linke sahip olanların görebileceği 'liste dışı' yükleme seçeneği var.

Ardından resmi çevrim içi başvuru formu doldurulup videonun linki eklenecek. Jüri videoları yaratıcılık, samimiyet ve soruya ne kadar kişisel yanıt verildiğine göre değerlendirecek. Kurum farklı ülkelerden, yaş gruplarından ve geçmişlerden katılımcılar arıyor.

Son başvuru tarihi 10 Kasım 2026, Türkiye saatiyle 12.59. Kazanan 16 kişiyle tek tek iletişime geçilecek, isimler 1 Aralık'ta Visit Finland'in Instagram ve TikTok hesaplarından duyurulacak. Seçilenlerin e-postalarını takip etmesinde fayda var: Duyurudan sonraki 48 saat içinde yanıt vermeyenlerin yeri başka bir adaya verilebiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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