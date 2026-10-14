Finlandiya 2000 Euroya Doğayı Koklayacak Çalışan Arıyor

Görev kısa ama kapsamlı: seçilen kişi takımadaların manzaralarını, yemeklerini, köylerini ve kıyı şeridini yalnızca koku üzerinden keşfedecek. Bölgenin kokularıyla anılan yerleri belirleyecek, bunları çekici bir dille tarif edecek ve süreci fotoğraf ve videolarla belgeleyecek. Çekimler Visit Turku Archipelago'nun sosyal medya hesaplarında ve diğer kanallarında kullanılacak.

Çalışan, kurumla belirli süreli bir iş sözleşmesi imzalayacak. 2.000 euro brüt ücrete yasal tatil ödeneği de ekleniyor. Başvuru sayfasında ücretin ve koşulların sabit olduğu, pazarlık yapılmayacağı açıkça belirtiliyor. Yol ve konaklama masrafları ise kurum tarafından karşılanıyor. Bu rakam yalnızca 5-7 günlük görevi kapsıyor, kalıcı bir kadro söz konusu değil.