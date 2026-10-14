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Finlandiya 2000 Euroya Doğayı Koklayacak Çalışan Arıyor

Finlandiya 2000 Euroya Doğayı Koklayacak Çalışan Arıyor

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.10.2026 - 10:32
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Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku Takımadaları, kendisini dünyanın en güzel kokulu bölgesi ilan ediyor ve bu iddiayı burnuyla sınayacak birini arıyor. Bölgenin turizm tanıtımını yürüten Visit Turku Archipelago, ilk kez 'Nose', yani 'Burun' unvanlı bir çalışan alacak. Seçilen kişi Mayıs ya da Haziran 2027'de beş ile yedi gün boyunca takımadaları gezecek, çam ormanından deniz havasına kadar bölgenin kokularını değerlendirip anlatacak. Karşılığında 2.000 euro brüt ücret ödenecek, yol ve konaklama masrafları da kuruma ait. Kampanyanın yüzü, Matrix filmlerinden tanıdığımız Fransız oyuncu Lambert Wilson. Başvurular 25 Ekim 2026'ya kadar alınıyor.

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Mayıs ya da Haziran 2027'de 5-7 gün çalışana 2.000 euro brüt ödenecek

Mayıs ya da Haziran 2027'de 5-7 gün çalışana 2.000 euro brüt ödenecek

Görev kısa ama kapsamlı: seçilen kişi takımadaların manzaralarını, yemeklerini, köylerini ve kıyı şeridini yalnızca koku üzerinden keşfedecek. Bölgenin kokularıyla anılan yerleri belirleyecek, bunları çekici bir dille tarif edecek ve süreci fotoğraf ve videolarla belgeleyecek. Çekimler Visit Turku Archipelago'nun sosyal medya hesaplarında ve diğer kanallarında kullanılacak.

Çalışan, kurumla belirli süreli bir iş sözleşmesi imzalayacak. 2.000 euro brüt ücrete yasal tatil ödeneği de ekleniyor. Başvuru sayfasında ücretin ve koşulların sabit olduğu, pazarlık yapılmayacağı açıkça belirtiliyor. Yol ve konaklama masrafları ise kurum tarafından karşılanıyor. Bu rakam yalnızca 5-7 günlük görevi kapsıyor, kalıcı bir kadro söz konusu değil.

Başvuru için Instagram ya da TikTok'a koku alma videosu yüklemek gerekiyor

Başvuru için Instagram ya da TikTok'a koku alma videosu yüklemek gerekiyor

Adaylardan herkese açık bir Instagram ya da TikTok hesabında kısa bir video paylaşması isteniyor. Videoda kendini tanıtan, seçtiği bir nesneyi koklayıp değerlendiren ve koklama tekniğini gösteren aday öne çıkacak. Paylaşımda @saaristo_finland hesabı etiketlenecek, #SaaristoNoseJob etiketi kullanılacak. Ardından video bağlantısıyla birlikte çevrim içi başvuru formu doldurulacak; ikisi birden zorunlu.

Başvuranın 18 yaşından büyük olması, görev süresince Finlandiya'da çalışma hakkına sahip olması ve çekim için akıllı telefon gibi bir cihazı bulunması gerekiyor. Son başvuru tarihi Finlandiya saatiyle 25 Ekim 2026, 23.59. Seçim mülakatsız yapılacak; yalnızca video ve başvuru formu değerlendirilecek. Adaylara 10 Kasım'a kadar e-posta ile dönüş yapılacak, seçilen isim 17 Kasım'da açıklanacak.

Bölge ilk koku rehberini hazırlamak için Lambert Wilson'lı kampanya başlattı

Bölge ilk koku rehberini hazırlamak için Lambert Wilson'lı kampanya başlattı

Turku Takımadaları, yaklaşık 40 bin adası ve kayalığıyla 1994'ten beri UNESCO Biyosfer Rezervi olarak korunuyor. 'Dünyanın en güzel kokulu bölgesi' ifadesi ise açıkça bir turizm sloganı. Visit Turku Archipelago Genel Müdürü Kristiina Kukkohovi, işe alımın asıl amacının yalnızca burnunu kullanarak takımadaları keşfedebilecek birini bulmak olduğunu söylüyor. Koku konusunda profesyonel deneyim şartı yok, iyi bir burnu olduğunu düşünen herkes başvurabiliyor.

Kampanya filminde Lambert Wilson işe alım uzmanı rolünde görünüyor. Oyuncu, bölgenin özellikle havasıyla ve bitki örtüsüyle beklentilerini aştığını söylemiş. Seçilen kişinin bulguları, bölgenin ilk koku rehberine girecek. Rehber için yerel halk ve turistler de en sevdikleri kokuları önerebiliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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