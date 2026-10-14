Finlandiya 2000 Euroya Doğayı Koklayacak Çalışan Arıyor
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Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku Takımadaları, kendisini dünyanın en güzel kokulu bölgesi ilan ediyor ve bu iddiayı burnuyla sınayacak birini arıyor. Bölgenin turizm tanıtımını yürüten Visit Turku Archipelago, ilk kez 'Nose', yani 'Burun' unvanlı bir çalışan alacak. Seçilen kişi Mayıs ya da Haziran 2027'de beş ile yedi gün boyunca takımadaları gezecek, çam ormanından deniz havasına kadar bölgenin kokularını değerlendirip anlatacak. Karşılığında 2.000 euro brüt ücret ödenecek, yol ve konaklama masrafları da kuruma ait. Kampanyanın yüzü, Matrix filmlerinden tanıdığımız Fransız oyuncu Lambert Wilson. Başvurular 25 Ekim 2026'ya kadar alınıyor.
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Mayıs ya da Haziran 2027'de 5-7 gün çalışana 2.000 euro brüt ödenecek
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Başvuru için Instagram ya da TikTok'a koku alma videosu yüklemek gerekiyor
Bölge ilk koku rehberini hazırlamak için Lambert Wilson'lı kampanya başlattı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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