Televizyon Kumandasındaki Sarı Tuşun Ne İşe Yaradığını Biliyor musunuz?

HbbTV adı verilen etkileşimli yayını destekleyen bir kanala geçildiğinde ekranda bir bilgi mesajı çıkıyor. Beko televizyonlarda bu hizmet kırmızı tuşla açılıyor ve menüde gezinmek için gereken renkli tuşlar ekranda görünüyor. Yeşil, sarı ve mavi tuşlar istenen konu başlığını seçmeye yarıyor.

Hangi başlıkların sunulacağına yayıncı karar veriyor. Bu özellik için televizyonun ayarlarında HbbTV desteğinin açık olması gerekiyor; menüden çıkmak için yine kırmızı tuşa basılıyor.