Televizyon Kumandasındaki Sarı Tuşun Ne İşe Yaradığını Biliyor musunuz?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Renkli Tuşlar İlk Olarak Teletekst İçin Kullanıldı
Etkileşimli Yayınlarda Konu Seçmeye Yarıyor
LG Televizyonlarda Önce Etkinleştirilmesi Gerekiyor
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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