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Televizyon Kumandasındaki Sarı Tuşun Ne İşe Yaradığını Biliyor musunuz?

Televizyon Kumandasındaki Sarı Tuşun Ne İşe Yaradığını Biliyor musunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
01.11.2026 - 15:54
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Pek çok televizyon kumandasında kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkli dört tuş bulunuyor. Sarı tuşun tek ve sabit bir görevi yok; ne yaptığı izlenen yayına ve televizyonun markasına göre değişiyor. 

İşte detaylar...

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Renkli Tuşlar İlk Olarak Teletekst İçin Kullanıldı

Renkli Tuşlar İlk Olarak Teletekst İçin Kullanıldı

Bu dört tuş ilk başta teletekst yayınlarında kısayol olarak kullanıldı. 'Fastext' adı verilen bu sistemle sayfalar arasında hızlıca gezinmek mümkün oluyordu.

Bugün kırmızı tuş, özellikle İngiltere'de kanalların etkileşimli hizmetlerini açmak için kullanılıyor. Sarı tuşun görevi ise kullanılan yayına ve cihaza göre değişiyor.

Etkileşimli Yayınlarda Konu Seçmeye Yarıyor

Etkileşimli Yayınlarda Konu Seçmeye Yarıyor

HbbTV adı verilen etkileşimli yayını destekleyen bir kanala geçildiğinde ekranda bir bilgi mesajı çıkıyor. Beko televizyonlarda bu hizmet kırmızı tuşla açılıyor ve menüde gezinmek için gereken renkli tuşlar ekranda görünüyor. Yeşil, sarı ve mavi tuşlar istenen konu başlığını seçmeye yarıyor.

Hangi başlıkların sunulacağına yayıncı karar veriyor. Bu özellik için televizyonun ayarlarında HbbTV desteğinin açık olması gerekiyor; menüden çıkmak için yine kırmızı tuşa basılıyor.

LG Televizyonlarda Önce Etkinleştirilmesi Gerekiyor

LG Televizyonlarda Önce Etkinleştirilmesi Gerekiyor

LG akıllı televizyonların Magic Remote kumandasında renkli tuşlar varsayılan olarak çalışmıyor. Bunları açmak için sessiz tuşuna art arda üç kez basılıyor, açılan menüden kısayol tuşları etkinleştiriliyor.

Bundan sonra sarı tuş, ana ekrandayken televizyona bağlı yayın alıcısına açılma komutu gönderiyor. Bazı uygulamalarda ise televizyonu seçim moduna geçiriyor. Eski LG modellerinde tuşların görevi farklı olabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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