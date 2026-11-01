En Etkili Düşünme Yolu Hala Kağıt ve Kalem mi?
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Bir öğrenciye İngilizce yazma ödevi verdiğinizi düşünün. Konu belli, kelime sınırı belli, teslim tarihi belli.
Öğrenci bilgisayarının başına geçiyor. Birkaç cümle yazıyor. Ama ödevini değil, yapay zekâya vereceği komutu!
Birkaç dakika sonra karşınızda neredeyse hatasız bir metin var.
Peki, bu öğrenci gerçekten İngilizce öğrenmiş midir?
Şimdi yapay zekâ öğrencinin yerine kusursuz metinler de yazabiliyor.
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