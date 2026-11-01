En Etkili Düşünme Yolu Hala Kağıt ve Kalem mi?

Reuters’ın 28 Ekim 2026 tarihli haberine göre ABD’de bazı öğretmenler, yapay zekânın yaygınlaşmasıyla birlikte ödev ve sınav yöntemlerini değiştirmeye başladı. Evde hazırlanan kompozisyonların yerini sınıf içi yazma çalışmaları, sözlü sınavlar ve tartışmalar alıyor.

Öğretmenler artık yalnızca doğru cevabı değil, öğrencinin o cevaba nasıl ulaştığını da görmek istiyor.

İlginç değil mi?

Yıllardır eğitimi dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi bazı öğretmenler yeniden kâğıda, kaleme ve yüz yüze konuşmaya dönüyor. Aslında mesele teknolojiden kaçmak değil, öğrenmenin ne olduğunu yeniden hatırlamak.

Özellikle İngilizce öğretiminde bu durum oldukça düşündürücü. Öğrencilerimiz dil bilgisi sorularını çözüyor, sınavları geçiyor. Ancak aynı öğrenciye İngilizce basit bir soru sorduğumuzda bazen uzun bir sessizlikle karşılaşıyoruz.