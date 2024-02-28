İnşaat Çalışmaları Sırasında Kaydedilmiş Bu Görüntüler Ekskavatör İzlemeyi Sevenlere Terapi Gibi Gelecek

Ülkemizde, inşaatları izlemek adeta bir milli hobi haline gelmiş durumda. Bu etkinlik, genç-yaşlı demeden herkes tarafından büyük bir ilgi ve merakla takip ediliyor. İnşaatların yükselişi, betonun şekil alışı, çelik yığınlarının bir bina haline gelmesi, hepsi bizler için birer sanat çalışması gibi.