İlk Sıra Şaşırtmadı: Bir Doktor 'Ağrı Çeşitlerini' Şiddetlerine Göre Sıraladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGPuUd...
'İnsanın neresi ağrıyorsa canı oradadır' diye bir söz vardır bildiğiniz üzere. Elbette acı çekmek tüm yaşam düzenimizi altüst eder ve her acı o an için en büyük acı gibi gelir. Ağrıları dindirmek için çeşitli yöntemler olsa da, pek çok zaman kesin çözüm olamayabiliyorlar. Peki insanın çekebileceği en büyük acılar neler?
'dr.utkutantoglu' insanların çektiği en büyük acıları sıraladı. İlk sırayı ise 'doğum sancısı' aldı.
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Listenin ikinci sırasında, pek çok kişinin korkulu rüyası böbrek ağrısı yer aldı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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