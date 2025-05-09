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İlk Sıra Şaşırtmadı: Bir Doktor 'Ağrı Çeşitlerini' Şiddetlerine Göre Sıraladı

İlk Sıra Şaşırtmadı: Bir Doktor 'Ağrı Çeşitlerini' Şiddetlerine Göre Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.05.2025 - 16:26 Son Güncelleme: 09.05.2025 - 16:59

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'İnsanın neresi ağrıyorsa canı oradadır' diye bir söz vardır bildiğiniz üzere. Elbette acı çekmek tüm yaşam düzenimizi altüst eder ve her acı o an için en büyük acı gibi gelir. Ağrıları dindirmek için çeşitli yöntemler olsa da, pek çok zaman kesin çözüm olamayabiliyorlar. Peki insanın çekebileceği en büyük acılar neler?

'dr.utkutantoglu' insanların çektiği en büyük acıları sıraladı. İlk sırayı ise 'doğum sancısı' aldı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGPuUd...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Listenin ikinci sırasında, pek çok kişinin korkulu rüyası böbrek ağrısı yer aldı.

Listenin ikinci sırasında, pek çok kişinin korkulu rüyası böbrek ağrısı yer aldı.

Üçüncü sırada ise böbrek ağrısına çok benzeyen safra kesesi ağrısı vardı. 4. sırada hemen hemen herkesin hayatında bir kere deneyimlediği 'diş ağrısı' yerini alırken son sıraya ise hepimizi uzun uzun düşündüren 'kırık kalp ağrısı'nı yerleştirdi. 

Peki siz bu acıları deneyimlediniz mi? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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