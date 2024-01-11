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İlk Kez Kavga Eden 40 Yıllık Evli Çift Vazoyla Birbirlerini Başından Yaraladı: 'İlk Kavgada Böyle Oldu'

İlk Kez Kavga Eden 40 Yıllık Evli Çift Vazoyla Birbirlerini Başından Yaraladı: 'İlk Kavgada Böyle Oldu'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 12:13

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Aksaray'da yaşayan Mevlüt Ç. ve Yeter Ç. çifti, 40 yıllık evliliklerinden ilk defa kavga ettiler. Kavga eden çift birbirlerini vazoyla başından yaraladı.

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Hastaneye kaldırılan çiftten Mevlüt Ç., gazetecilere ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.

Hastaneye kaldırılan çiftten Mevlüt Ç., gazetecilere ''Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu'' dedi.

Yaşanan olayda, çiftin aralarında çıkan tartışmanın büyümesi ile Mevlüt Ç. eline geçirdiği vazo ile eşinin başına vurdu. Bir kısmı parçalanan vazoyu eline geçiren Yeter Ç. de kırık vazoyu eşinin başına vurdu.

Yaşanan olayda, çiftin aralarında çıkan tartışmanın büyümesi ile Mevlüt Ç. eline geçirdiği vazo ile eşinin başına vurdu. Bir kısmı parçalanan vazoyu eline geçiren Yeter Ç. de kırık vazoyu eşinin başına vurdu.

Karı-koca hastanelik olurken olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

O çiftin hastaneye getirildiği sırada gazetecilerle röportaj yaptıkları anlar: 👇

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