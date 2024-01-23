İlber Ortaylı, 'Afrikalı Göçmenler Türkiye'ye Gelecekmiş' Diyenleri Eleştirdi: 'Maşallah, Hortladı Le Pen'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. Meloni, Türkiye ziyareti sırasında ise gizlice Kapalıçarşı'yı ziyaret etmişti. Meloni'nin Kapalıçarşı ziyareti sırasında ise kendisine Prof. Dr. İlber Ortaylı eşlik etmişti.
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye eşlik eden İlber Ortaylı, Meloni'yi ise öve öve bitirememişti. İlber Ortaylı'nın Meloni için, 'Meloni zaten takip ettiğim birisi. Bence Avrupa başbakanları içinde en başarılısı ve en renklisi' demişti.
Ortaylı, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayınına konuk olduğu anlarda ise Meloni'nin Türkiye ziyaretinin asıl nedeninin Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istediği iddialarını ortaya atanları eleştirdi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede göç alanında iş birliğini güçlendirmenin de ele alındığı iddiaları ortaya atılmıştı.
"@ferdigucyetmezz" isimli bir Twitter (X) kullanıcısının "İtalya Başbakanı Meloni Türkiye’ye boşuna gelmedi" diyerek ortaya attığı iddia çokça konuşulmuştu.
İlber Ortaylı ise o iddiaları ortaya atan kişi ve kişileri 'Maşallah, hortladı Le Pen' diyerek eleştirdi.
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Meloni ile Erdoğan görüşmesi için ortaya atılan iddialardan bir diğeri ise, İtalya, Libya üzerinden gelen göçmenlerin durdurulması için Türkiye’den destek istediği yönündeydi.
İşte İlber Ortaylı'nın o iddiaları ortaya atanları canlı yayında eleştirdiği anlar: 👇
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Jandarma gibi kadın, Fransa ya söylediği tehdit vari konuşması nasıl ülke yönetilmesi gerektiğini özetliyor du