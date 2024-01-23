İlber Ortaylı, 'Afrikalı Göçmenler Türkiye'ye Gelecekmiş' Diyenleri Eleştirdi: 'Maşallah, Hortladı Le Pen'

'İtalya Başbakanı Meloni Türkiye’ye boşuna gelmedi.

Avrupa içerisinde büyük bir göçmen krizi var. Ama tahmin edilenden daha fazla büyük bir kriz bu.

Şu an Doğu Avrupa devleti bile Batıya rest çekiyor. özellikle Fransa ve İtalya arasında özel kriz var çünkü rotanın %90ı burada.

Meloni, AB ülkelerinin isteği ile Türkiye ziyareti gerçekleştiriyor. Amaçları daha fazla göçmeni Türkiye’ye göndermek.

Bu işin sonunda daha fazla Afrika kökenli insanları ülkede göreceksiniz.

Çiğ et yiyen, sokaklarda işeyerek gezen, sokaklarda s*çtığı yerde yatan ve çıplak gezen Afrikalı bir kesim var ki inşallah onları göndermezler.'