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İlber Ortaylı, 'Afrikalı Göçmenler Türkiye'ye Gelecekmiş' Diyenleri Eleştirdi: 'Maşallah, Hortladı Le Pen'

İlber Ortaylı, 'Afrikalı Göçmenler Türkiye'ye Gelecekmiş' Diyenleri Eleştirdi: 'Maşallah, Hortladı Le Pen'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 09:56

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. Meloni, Türkiye ziyareti sırasında ise gizlice Kapalıçarşı'yı ziyaret etmişti. Meloni'nin Kapalıçarşı ziyareti sırasında ise kendisine Prof. Dr. İlber Ortaylı eşlik etmişti.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye eşlik eden İlber Ortaylı, Meloni'yi ise öve öve bitirememişti. İlber Ortaylı'nın Meloni için, 'Meloni zaten takip ettiğim birisi. Bence Avrupa başbakanları içinde en başarılısı ve en renklisi' demişti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye eşlik eden İlber Ortaylı, Meloni'yi ise öve öve bitirememişti. İlber Ortaylı'nın Meloni için, 'Meloni zaten takip ettiğim birisi. Bence Avrupa başbakanları içinde en başarılısı ve en renklisi' demişti.

"‘Sigara içebilir miyim’ diye sordu. Bu da bir zarafet göstergesi. Yaşına göre çok genç görünüyor. Çocuksu bir yüzü var. Cana yakın bir kişiliği var. Lisan da biliyor. Halkla teması olan biri. Zaten İtalya Başbakanı öyle olur."

Ortaylı, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayınına konuk olduğu anlarda ise Meloni'nin Türkiye ziyaretinin asıl nedeninin Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istediği iddialarını ortaya atanları eleştirdi.

Ortaylı, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayınına konuk olduğu anlarda ise Meloni'nin Türkiye ziyaretinin asıl nedeninin Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istediği iddialarını ortaya atanları eleştirdi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede göç alanında iş birliğini güçlendirmenin de ele alındığı iddiaları ortaya atılmıştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede göç alanında iş birliğini güçlendirmenin de ele alındığı iddiaları ortaya atılmıştı.

O görüşmenin ardından ise İtalya'nın Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndereceği şeklinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

"@ferdigucyetmezz" isimli bir Twitter (X) kullanıcısının "İtalya Başbakanı Meloni Türkiye’ye boşuna gelmedi" diyerek ortaya attığı iddia çokça konuşulmuştu.

"@ferdigucyetmezz" isimli bir Twitter (X) kullanıcısının "İtalya Başbakanı Meloni Türkiye’ye boşuna gelmedi" diyerek ortaya attığı iddia çokça konuşulmuştu.

'İtalya Başbakanı Meloni Türkiye’ye boşuna gelmedi.

Avrupa içerisinde büyük bir göçmen krizi var. Ama tahmin edilenden daha fazla büyük bir kriz bu.

Şu an Doğu Avrupa devleti bile Batıya rest çekiyor. özellikle Fransa ve İtalya arasında özel kriz var çünkü rotanın %90ı burada.

Meloni, AB ülkelerinin isteği ile Türkiye ziyareti gerçekleştiriyor. Amaçları daha fazla göçmeni Türkiye’ye göndermek.

Bu işin sonunda daha fazla Afrika kökenli insanları ülkede göreceksiniz.

Çiğ et yiyen, sokaklarda işeyerek gezen, sokaklarda s*çtığı yerde yatan ve çıplak gezen Afrikalı bir kesim var ki inşallah onları göndermezler.'

İlber Ortaylı ise o iddiaları ortaya atan kişi ve kişileri 'Maşallah, hortladı Le Pen' diyerek eleştirdi.

İlber Ortaylı ise o iddiaları ortaya atan kişi ve kişileri 'Maşallah, hortladı Le Pen' diyerek eleştirdi.

'İtalya'nın doğru, yabancıyı kaldıracak bir yapısı yok. Ne mekanı yeter ne hizmetleri ne de kaynakları. Ama bizde zaten yeterince var.'

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Meloni ile Erdoğan görüşmesi için ortaya atılan iddialardan bir diğeri ise, İtalya, Libya üzerinden gelen göçmenlerin durdurulması için Türkiye’den destek istediği yönündeydi.

Meloni ile Erdoğan görüşmesi için ortaya atılan iddialardan bir diğeri ise, İtalya, Libya üzerinden gelen göçmenlerin durdurulması için Türkiye’den destek istediği yönündeydi.

İşte İlber Ortaylı'nın o iddiaları ortaya atanları canlı yayında eleştirdiği anlar: 👇

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garibann

burası karışacak vaziyet alın....

Bozkurt

Paradan haber versin.

mehmet

Jandarma gibi kadın, Fransa ya söylediği tehdit vari konuşması nasıl ülke yönetilmesi gerektiğini özetliyor du