İtalya Başbakanını Kapalıçarşı Turuna Çıkaran İlber Ortaylı, Meloni'yi Yere Göğe Sığdıramadı
İtalya Başbakanını Kapalıçarşı Turuna Çıkaran İlber Ortaylı, Meloni'yi Yere Göğe Sığdıramadı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin 'gizlice' Kapalıçarşı'yı gezmesi gündem olmuştu. Başbakana eşlik eden kişi ise ünlü tarihçi İlber Ortaylı'ydı. O anları Hürriyet’e anlatan Ortaylı'nın Meloni'ye övgü dolu sözler söylemesi de dikkatlerden kaçmadı.
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye’yi ilk kez ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
2022 yılının Ekim ayında başbakanlık koltuğuna oturan İtalyan siyasetçinin görüşü ve sert açıklamaları da dünya basınında yer buluyor. Bu nedenle her hareketi epey konuşuluyor..
İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri olan Giorgia Meloni, İstanbul'a ayak basar basmaz her turist gibi Kapalıçarşı'ya gitti.
Vahdettin Köşkü'ne gitmeden önce turistik bir gezi yapan Meloni'nin ziyareti basında da geniş yer buldu.
Kapalıçarşı’yı gezen İtalyan Başbakanı Meloni'nin bu ziyareti sırasında kendisine eşlik eden kişi ise ünlü tarihçi İlber Ortaylı oldu.
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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Meloni'nin gezisi hakkında ilk kez Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Ortaylı, siyasi isim hakkında övgülerde bulundu.
İlber Ortaylı'nın sözleri şu şekildeydi: “Meloni zaten takip ettiğim birisi. Bence Avrupa başbakanları içinde en başarılısı ve en renklisi..."
"‘Sigara içebilir miyim’ diye sordu. Bu da bir zarafet göstergesi. Yaşına göre çok genç görünüyor. Çocuksu bir yüzü var. Cana yakın bir kişiliği var. Lisan da biliyor. Halkla teması olan biri. Zaten İtalya Başbakanı öyle olur."
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