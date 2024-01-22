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İtalya Başbakanını Kapalıçarşı Turuna Çıkaran İlber Ortaylı, Meloni'yi Yere Göğe Sığdıramadı

İtalya Başbakanını Kapalıçarşı Turuna Çıkaran İlber Ortaylı, Meloni'yi Yere Göğe Sığdıramadı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
22.01.2024 - 14:44

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin 'gizlice' Kapalıçarşı'yı gezmesi gündem olmuştu. Başbakana eşlik eden kişi ise ünlü tarihçi İlber Ortaylı'ydı. O anları Hürriyet’e anlatan Ortaylı'nın Meloni'ye övgü dolu sözler söylemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye’yi ilk kez ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye’yi ilk kez ziyaret edip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

2022 yılının Ekim ayında başbakanlık koltuğuna oturan İtalyan siyasetçinin görüşü ve sert açıklamaları da dünya basınında yer buluyor. Bu nedenle her hareketi epey konuşuluyor..

2022 yılının Ekim ayında başbakanlık koltuğuna oturan İtalyan siyasetçinin görüşü ve sert açıklamaları da dünya basınında yer buluyor. Bu nedenle her hareketi epey konuşuluyor..

önce Erdoğan hakkında sert eleştirilerde bulunan

İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri olan Giorgia Meloni, İstanbul'a ayak basar basmaz her turist gibi Kapalıçarşı'ya gitti.

İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri olan Giorgia Meloni, İstanbul'a ayak basar basmaz her turist gibi Kapalıçarşı'ya gitti.

Vahdettin Köşkü'ne gitmeden önce turistik bir gezi yapan Meloni'nin ziyareti basında da geniş yer buldu.

Vahdettin Köşkü'ne gitmeden önce turistik bir gezi yapan Meloni'nin ziyareti basında da geniş yer buldu.

Tüm detayları burada anlatmıştık:

Kapalıçarşı’yı gezen İtalyan Başbakanı Meloni'nin bu ziyareti sırasında kendisine eşlik eden kişi ise ünlü tarihçi İlber Ortaylı oldu.

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Prof. Dr. İlber Ortaylı, Meloni'nin gezisi hakkında ilk kez Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Ortaylı, siyasi isim hakkında övgülerde bulundu.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Meloni'nin gezisi hakkında ilk kez Hürriyet'e açıklamalarda bulundu. Ortaylı, siyasi isim hakkında övgülerde bulundu.

İlber Ortaylı'nın sözleri şu şekildeydi: “Meloni zaten takip ettiğim birisi. Bence Avrupa başbakanları içinde en başarılısı ve en renklisi..."

İlber Ortaylı'nın sözleri şu şekildeydi: “Meloni zaten takip ettiğim birisi. Bence Avrupa başbakanları içinde en başarılısı ve en renklisi..."

'Siyasi görüşleri üzerindeki abartmalara da katılmıyorum. Çünkü Avrupa’da ondan daha liberal bir siyasetçi tanımıyorum. Ne Almanya ne Fransa başbakanları ne de Hollanda ve İsveç hiçbiri onun gibi değil. Son derece sempatik bir hanımefendi, mütevazı da.'

"‘Sigara içebilir miyim’ diye sordu. Bu da bir zarafet göstergesi. Yaşına göre çok genç görünüyor. Çocuksu bir yüzü var. Cana yakın bir kişiliği var. Lisan da biliyor. Halkla teması olan biri. Zaten İtalya Başbakanı öyle olur."

"‘Sigara içebilir miyim’ diye sordu. Bu da bir zarafet göstergesi. Yaşına göre çok genç görünüyor. Çocuksu bir yüzü var. Cana yakın bir kişiliği var. Lisan da biliyor. Halkla teması olan biri. Zaten İtalya Başbakanı öyle olur."

'Hiç kendini beğenmişliği yok. Ne bir garsona ne polis memuruna ne kendi heyetine ne de karşılayanlara karşı tevazusunu eksik etti. Herkese karşı kibardı.”

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