İtalya Başbakanını Kapalıçarşı Turuna Çıkaran İlber Ortaylı, Meloni'yi Yere Göğe Sığdıramadı

'Siyasi görüşleri üzerindeki abartmalara da katılmıyorum. Çünkü Avrupa’da ondan daha liberal bir siyasetçi tanımıyorum. Ne Almanya ne Fransa başbakanları ne de Hollanda ve İsveç hiçbiri onun gibi değil. Son derece sempatik bir hanımefendi, mütevazı da.'