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Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri Listesi'nde Türkiye İlk 10'a Girdi!

Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri Listesi'nde Türkiye İlk 10'a Girdi!

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 13:41

ABD merkezli Global Firepower'ın 2024'ün ilk verileriyle güncellediği dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler arasında Türkiye de yer alıyor. Türkiye, ilk 10'a girerek Fransa'yı geride bıraktı.

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ABD merkezli Global Firepower adlı site, 2024 yılının ilk verileriyle Hava kuvvetleri gücü bakımından en güçlü ülkelerinin listesini güncelledi.

ABD merkezli Global Firepower adlı site, 2024 yılının ilk verileriyle Hava kuvvetleri gücü bakımından en güçlü ülkelerinin listesini güncelledi.

Düzenli olarak güncellenen bu listede Türkiye'de yer alıyor.

Düzenli olarak güncellenen bu listede Türkiye'de yer alıyor.

Global Firepower'ın listesinde Türkiye ilk 10'da yer alırken, sıralamada Fransa'yı geçtiği de görülüyor.

Global Firepower'ın listesinde Türkiye ilk 10'da yer alırken, sıralamada Fransa'yı geçtiği de görülüyor.

Listenin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor.

Listenin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri bulunuyor.

Liste daha sonrasında, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Pakistan ve Mısır şeklinde devam ediyor.

Liste daha sonrasında, Rusya, Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Pakistan ve Mısır şeklinde devam ediyor.
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Türkiye, listenin 9'uncu sırasında yer alarak 10'uncu sırada olan Fransa'nın önüne geçiyor.

Türkiye, listenin 9'uncu sırasında yer alarak 10'uncu sırada olan Fransa'nın önüne geçiyor.
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