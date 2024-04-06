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İklim Aktivisti Greta Thunberg Hollanda'da Düzenlenen İklim Protestosunda Yaka Paça Gözaltına Alındı

İklim Aktivisti Greta Thunberg Hollanda'da Düzenlenen İklim Protestosunda Yaka Paça Gözaltına Alındı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 19:48

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Greta Thunberg, genç yaşında, iklim değişikliği konusunda küresel farkındalığı artırmak için çalışmalara başlamış, adını tüm dünyaya duyurmuştu. Kendine özgü tutumu ve kararlılığı ile dikkat çeken Thunberg, gençlerin sesini duyurmak ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadelesini sürdürüyor. Greta son olarak Hollanda'da gerçekleştirlen bir iklim eylemine katıldı.

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Hollanda'da düzenlenen iklim protestosuna, trafiği kilitledikleri gerekçesiyle polis müdahale etti.

Hollanda'da düzenlenen iklim protestosuna, trafiği kilitledikleri gerekçesiyle polis müdahale etti.

Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Greta Thunberg'in zorla polis aracına götürüldüğü anlar gündem oldu.

Greta Thunberg'in zorla polis aracına götürüldüğü anlar gündem oldu.

İşte o anlar;

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