İklim Aktivisti Greta Thunberg Hollanda'da Düzenlenen İklim Protestosunda Yaka Paça Gözaltına Alındı

Greta Thunberg, genç yaşında, iklim değişikliği konusunda küresel farkındalığı artırmak için çalışmalara başlamış, adını tüm dünyaya duyurmuştu. Kendine özgü tutumu ve kararlılığı ile dikkat çeken Thunberg, gençlerin sesini duyurmak ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadelesini sürdürüyor. Greta son olarak Hollanda'da gerçekleştirlen bir iklim eylemine katıldı.