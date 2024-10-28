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İklim Aktivisti Greta Thunberg'den Açık Radyo Mesajı: "Açık Radyo Açık Kalmalı"

İklim Aktivisti Greta Thunberg'den Açık Radyo Mesajı: "Açık Radyo Açık Kalmalı"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 13:20

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İklim Aktivisti Greta Thunberg, RTÜK tarafından lisansı iptal edilen Açık Radyo'ya sahip çıktı. Radyonun stüdyosunda insanlara seslenen Thunberg, 'İklim krizi ve insan hakları konusunda gerçekleri söyleyen dürüst medya platformlarına sahip olmamız her zamankinden daha önemli. Açık Radyo açık kalmalı!' dedi.

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İklim konusunda yaptığı açıklamalarla dünyanın gündemine oturan aktivist Greta Thunberg'den RTÜK tarafından lisansı iptal edilen Açık Radyo'ya destek geldi.

İklim konusunda yaptığı açıklamalarla dünyanın gündemine oturan aktivist Greta Thunberg'den RTÜK tarafından lisansı iptal edilen Açık Radyo'ya destek geldi.

Radyonun stüdyosundan mesaj yayınlayan Thunberg, "İklim krizi ve insan hakları konusunda gerçekleri söyleyen dürüst medya platformlarına sahip olmamız her zamankinden daha önemli. Açık Radyo açık kalmalı!" dedi.

Radyonun stüdyosundan mesaj yayınlayan Thunberg, "İklim krizi ve insan hakları konusunda gerçekleri söyleyen dürüst medya platformlarına sahip olmamız her zamankinden daha önemli. Açık Radyo açık kalmalı!" dedi.

Bir programda kullanılan 'Ermeni soykırımı' ifadesi nedeniyle 'yayın durdurma' tedbirine uymayan Açık Radyo'nun lisansı iptal edilmişti. İşte Thunberg'in mesajı; 🎥 👇

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