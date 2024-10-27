Cumhuriyet Bayramı Öncesi Atatürk'e Yönelik Tepki Çeken Sözler! "Cumhuriyet'i Fatih Sultan Mehmet Kurdu"

Sokak 54 isimli kanalda sorulan 'Atatürk karşında olsaydı, ona ne söylemek isterdin?' sorusunu yanıtlamak istemeyen bastonlu şahıs, Atatürk'e saygı duymadığını belirterek, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk kurmadı, Fatih Sultan Mehmet kurdu. Kendi memleketi Selanik'i niye kurtaramadı. Biz laikçi değiliz, şu an Yunan'dan bir farkımız yok.' dedi.
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala 'Sokak 54' isimli sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Sokaktan geçen bastonlu bir şahısa "Atatürk karşında olsaydı, ona ne söylemek isterdin?" sorusunu yönelten muhabir "Ben yorum yapmayayım. Saygı duyanlar var, saygı duymayanlar var. ben saygı duymayanlar tarafındayım." yanıtıyla karşılaştı.
Muhabirin "Cumhuriyet'i o kurdu." ifadelerine cevap veren şahıs, "Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürk kurmadı, Fatih Sultan Mehmet kurdu. Kendi memleketi Selanik'i niye kurtaramadı. Biz laikçi değiliz, şu an Yunan'dan bir farkımız yok." dedi.
İşte tepki çeken görüntüler; 🎥 👇
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