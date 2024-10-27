Myanmar Güzeli Birinci Olamayınca Ortalığı Birbirine Kattı: Korumalar Tarafından Zorla Çıkarıldı

Amerika ve Türkiye'deki Kiralık Ev Fiyatlarını ve Koşullarını İnceleyerek İlginç Bir Karşılaştırma Yapan Genç

Hep Mutlu Anılar Olacak Değil Ya: Bir Kadın Aile Üyelerine Aldatıldığını Açıklayıp Tepkilerini Kaydetti