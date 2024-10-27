Myanmar Güzeli Birinci Olamayınca Ortalığı Birbirine Kattı: Korumalar Tarafından Zorla Çıkarıldı

Miss Grand International yarışmasında dereceye giremeyen Myanmar güzeli Thae Su Nyein, yarışma sırasında sinir krizi geçirdi. Ağlayarak sahneden inen genç kadının korumalar tarafından zorla salondan çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.
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Miss Grand International yarışmasında ülkesini temsil eden Myanmar güzeli Thae Su Nyein, tacın sahibi olamadığını öğrenince sinir krizi geçirdi.
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Ağlayarak sahneden inen genç kadın korumaların kucağında dışarıya çıkarıldı. Yarışmada tacın galibi Hindistanlı güzel Rachel Gupta oldu.
İşte o görüntüler; 🎥👇
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