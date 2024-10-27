Deprem Paniği Kameralara Yansıdı: Adanalı Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Timothee Chalamet, Timothee Chalamet'e Benzeyenler Yarışmasına Katılarak Sürpriz Yaptı!

Mustafa Sarıgül, Röportaj Adam'ı Meclis'e Davet Etti: "Biz Film Çevirmiyoruz, Mücadelemizi Gör Öyle Konuş"