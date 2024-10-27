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Deprem Paniği Kameralara Yansıdı: Adanalı Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Deprem Paniği Kameralara Yansıdı: Adanalı Vatandaşlar Sokağa Döküldü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.10.2024 - 22:24

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Adana Kozan'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Yaşanan sarsıntı nedeniyle korkan vatandaşların evlerinden çıktığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu.

6 Şubat depremleri sonrası yaşanan her sarsıntıda büyük korku yaşayan bölge halkı, meydana gelen deprem sonrası sokağa döküldü.

6 Şubat depremleri sonrası yaşanan her sarsıntıda büyük korku yaşayan bölge halkı, meydana gelen deprem sonrası sokağa döküldü.

Yaklaşık 10-15 saniye kadar sürdüğü belirtilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan vatandaşların görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşte o anlar; 🎥 👇

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