Deprem Paniği Kameralara Yansıdı: Adanalı Vatandaşlar Sokağa Döküldü

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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu.
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6 Şubat depremleri sonrası yaşanan her sarsıntıda büyük korku yaşayan bölge halkı, meydana gelen deprem sonrası sokağa döküldü.
Yaklaşık 10-15 saniye kadar sürdüğü belirtilen deprem nedeniyle evlerinden çıkan vatandaşların görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İşte o anlar; 🎥 👇
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