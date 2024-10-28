Görüş Bildir
Haberler
Video
Hakeme Uçan Tekme Attı! Çanakkale Oyuncusundan Sportmenlik Dışı Hareket

Hakeme Uçan Tekme Attı! Çanakkale Oyuncusundan Sportmenlik Dışı Hareket

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 11:59

İçerik Devam Ediyor

Kıbrıs 1. Ligde oynanan Çanakkale-Vadili maçında hakeme sinirlenen Çanakkale futbolcusu Hasan Çaka, üzerine koşarak gittiği hakeme uçan tekme attı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Kıbrıs 1. Ligde oynanan Çanakkale-Vadili maçında sportmenlik dışı bir olay yaşandı. Çanakkale oyuncusu sinirlendiği hakemin yanına koşarak giderek uçan tekme attı.

Kıbrıs 1. Ligde oynanan Çanakkale-Vadili maçında sportmenlik dışı bir olay yaşandı. Çanakkale oyuncusu sinirlendiği hakemin yanına koşarak giderek uçan tekme attı.

Öfkeli futbolcu arkadaşları tarafından sahadan çıkarılırken, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu yaşanan olaylar sonrası 1 gün sahaya çıkmama kararı aldı.

Öfkeli futbolcu arkadaşları tarafından sahadan çıkarılırken, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu yaşanan olaylar sonrası 1 gün sahaya çıkmama kararı aldı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın