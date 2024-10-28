Hakeme Uçan Tekme Attı! Çanakkale Oyuncusundan Sportmenlik Dışı Hareket

Kıbrıs 1. Ligde oynanan Çanakkale-Vadili maçında hakeme sinirlenen Çanakkale futbolcusu Hasan Çaka, üzerine koşarak gittiği hakeme uçan tekme attı.
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Kıbrıs 1. Ligde oynanan Çanakkale-Vadili maçında sportmenlik dışı bir olay yaşandı. Çanakkale oyuncusu sinirlendiği hakemin yanına koşarak giderek uçan tekme attı.
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Öfkeli futbolcu arkadaşları tarafından sahadan çıkarılırken, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkan ve Yönetim Kurulu yaşanan olaylar sonrası 1 gün sahaya çıkmama kararı aldı.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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