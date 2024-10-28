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Erman Toroğlu'ndan Atatürk Yorumu: "Kendini Erken Öldürdü, Büyük Adama Saygı Duyun"

Erman Toroğlu'ndan Atatürk Yorumu: "Kendini Erken Öldürdü, Büyük Adama Saygı Duyun"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.10.2024 - 11:19

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Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Bodrum karşılaşmasında açılan dev Atatürk pankartını yorumladı. Atatürk'ün memleketi için harcadığı yoğun çaba nedeniyle erken öldüğünü söyleyen Toroğlu, 'Cahil adam Atatürk'ü sevmez.  Ama bazılarını fena korkutmuş. Atatürk'ten korkmayın, sevin. Size bir kötülük yapmadı. O büyük adama saygı duyun.' dedi.

Kaynak: EKOL TV

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EKOL TV ekranlarında yayınlanan 'Ekol Futbol' programında Fenerbahçe-Bodrum maçını yorumlayan Erman Toroğlu, statta açılan Mustafa Kemal Atatürk posteri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

EKOL TV ekranlarında yayınlanan 'Ekol Futbol' programında Fenerbahçe-Bodrum maçını yorumlayan Erman Toroğlu, statta açılan Mustafa Kemal Atatürk posteri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Atatürk'ün hayatını memleket meselelerine adadığı için erken yaşta öldüğünü söyleyen Toroğlu, "Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Ama bazılarını fena korkutmuş. Atatürk'ten korkmayın, sevin. Size bir kötülük yapmadı. O büyük adama saygı duyun." dedi.

Atatürk'ün hayatını memleket meselelerine adadığı için erken yaşta öldüğünü söyleyen Toroğlu, "Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Ama bazılarını fena korkutmuş. Atatürk'ten korkmayın, sevin. Size bir kötülük yapmadı. O büyük adama saygı duyun." dedi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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