Erman Toroğlu'ndan Atatürk Yorumu: "Kendini Erken Öldürdü, Büyük Adama Saygı Duyun"

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Bodrum karşılaşmasında açılan dev Atatürk pankartını yorumladı. Atatürk'ün memleketi için harcadığı yoğun çaba nedeniyle erken öldüğünü söyleyen Toroğlu, 'Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Ama bazılarını fena korkutmuş. Atatürk'ten korkmayın, sevin. Size bir kötülük yapmadı. O büyük adama saygı duyun.' dedi.
Kaynak: EKOL TV
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EKOL TV ekranlarında yayınlanan 'Ekol Futbol' programında Fenerbahçe-Bodrum maçını yorumlayan Erman Toroğlu, statta açılan Mustafa Kemal Atatürk posteri üzerine değerlendirmelerde bulundu.
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Atatürk'ün hayatını memleket meselelerine adadığı için erken yaşta öldüğünü söyleyen Toroğlu, "Cahil adam Atatürk'ü sevmez. Ama bazılarını fena korkutmuş. Atatürk'ten korkmayın, sevin. Size bir kötülük yapmadı. O büyük adama saygı duyun." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥 👇
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