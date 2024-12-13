İkisini Karşılaştırdı: Marketlerdeki Yılbaşı Paketleri Karlı mı Yoksa Ayrı Ayrı Almak Daha mı Mantıklı?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDex1g...
Yine koskoca bir yılı geride bıraktık. Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı için hazırlıklar da başladı. Alışveriş merkezlerinde, mağazalarda ve sokaklarda yılbaşı dekorları yerini almaya başladı. Elbette her yıl başı olduğu gibi bu yılda marketlerde yılbaşı paketleri yerini aldı. Peki yılbaşı paketleri gerçekten karlı mı?
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'kartalgokberkgonulkirmaz' isimli sosyal medya kullanıcısı bir yılbaşı paketi alarak hesap yaptı.
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İçindeki her bir ürünün en ucuzunu bularak hesap yapan Kartal Gökberk, çıkan farkı takipçileriyle paylaştı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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