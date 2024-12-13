İkisini Karşılaştırdı: Marketlerdeki Yılbaşı Paketleri Karlı mı Yoksa Ayrı Ayrı Almak Daha mı Mantıklı?

Yine koskoca bir yılı geride bıraktık. Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı için hazırlıklar da başladı. Alışveriş merkezlerinde, mağazalarda ve sokaklarda yılbaşı dekorları yerini almaya başladı. Elbette her yıl başı olduğu gibi bu yılda marketlerde yılbaşı paketleri yerini aldı. Peki yılbaşı paketleri gerçekten karlı mı?