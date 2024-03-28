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İki Genç Kadını Evlerine Kadar Büyük Bir Rahatlıkla Takip Eden Şahsın Cesareti Sinirlerinizi Bozacak

İki Genç Kadını Evlerine Kadar Büyük Bir Rahatlıkla Takip Eden Şahsın Cesareti Sinirlerinizi Bozacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 22:24

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Sokakta yürümek her geçen gün daha da tehlikeli bir hal almaya başladı. Bazı şahısların toplumsal yaşam kurallarından uzak olmalarıyla birlikte gösterdiği anlaşılmaz cesaret, insanları korku ve endişe dolu bir yaşama itiyor. Bu durum, toplumun huzurunu kaçıran bir etken haline geldi ve her birimizin günlük yaşamını büyük ölçüde etkiledi.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@damlatrkd/vid...
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İki kadın geçirdikleri güzel bir günün ardından korku dolu anlar yaşadı.

İki kadın geçirdikleri güzel bir günün ardından korku dolu anlar yaşadı.

Onlarla birlikte yaşadıkları siteye kadar giren bir şahıs, evlerine girmelerinin ardından apartmanda büyük bir rahatlıkla ıslık çalarak varlığını hatırlatmayı sürdürdü.

Onlarla birlikte yaşadıkları siteye kadar giren bir şahıs, evlerine girmelerinin ardından apartmanda büyük bir rahatlıkla ıslık çalarak varlığını hatırlatmayı sürdürdü.

Güvenlik görevlisinin de çözemediği o olay ve şahsın akıl almaz cesareti sinirleri bozdu.

Güvenlik görevlisinin de çözemediği o olay ve şahsın akıl almaz cesareti sinirleri bozdu.

İşte o anlar;

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Selver.1994.06

Önemli bir olayı reklam yapar gibi anlatması biraz garibime gitti anlatılan doğruysa güvenlikler ne işe yarıyor