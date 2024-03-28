İki Genç Kadını Evlerine Kadar Büyük Bir Rahatlıkla Takip Eden Şahsın Cesareti Sinirlerinizi Bozacak

Sokakta yürümek her geçen gün daha da tehlikeli bir hal almaya başladı. Bazı şahısların toplumsal yaşam kurallarından uzak olmalarıyla birlikte gösterdiği anlaşılmaz cesaret, insanları korku ve endişe dolu bir yaşama itiyor. Bu durum, toplumun huzurunu kaçıran bir etken haline geldi ve her birimizin günlük yaşamını büyük ölçüde etkiledi.