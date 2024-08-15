İETT'den Kadın Yolculara Özel Uygulama: 'Saat 22.00'dan Sonra Güzergâhta İstedikleri Yerde İnebilecekler'

İETT kadın yolcular güvenliği için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kadın yolcuların saat 22.00’dan sonra güzergâh üzerinde istediği yerde inebileceği belirtilerek, 'Gece saatlerinde güvenli ve konforlu bir ulaşım ile yanınızda olmaya devam edeceğiz.' denildi.
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İETT kentte yaşayan kadınların rahat ve güvenlik bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İETT'nin sosyal medya hesabından paylaşılan tanıtım filminde 'İETT'nin kadın yolcular için ayrı bir uygulaması bulunmaktadır. Kadın yolcularımız saat 22.00'dan sonra güzergâh üzerinde olmak koşuluyla istedikleri yerde inebilmektedir.' denildi.
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Paylaşıma 'İstanbul’un her noktasında araçlarımızla gece saatlerinde güvenli ve konforlu bir ulaşım ile yanınızda olmaya devam edeceğiz.' notu düşüldü. İşte uygulamanın tanıtım filmi; 🎥
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Kadınları fanusa almayı bırakarak erkeklere daha ciddi yaptırımlar uygulansa nasıl olur acaba???
Bak yapmayayım yapmayayım diyorum ama bunu gördükten sonra şunu diyorum: 22 de ne işi var
bu kentte alınabilecek en iyi kararlardan biri. karanlıkta evine dönerken tacize uğramamış tek bir kadın tanımıyorum. gelin hadi şimdi de toplu taşıma araçla... Devamını Gör
uygulama güzel ama bi yandanda güvensiz şehir oldugumuzu ve düzelmeyeceğini kabul ediyoruz