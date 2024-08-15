İETT'den Kadın Yolculara Özel Uygulama: 'Saat 22.00'dan Sonra Güzergâhta İstedikleri Yerde İnebilecekler'

İETT kadın yolcular güvenliği için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kadın yolcuların saat 22.00’dan sonra güzergâh üzerinde istediği yerde inebileceği belirtilerek, 'Gece saatlerinde güvenli ve konforlu bir ulaşım ile yanınızda olmaya devam edeceğiz.' denildi.