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Hz. Muhammed ile Görüşmeye Gittiğini İddia Eden İsmail Hünerlice: "Hz. Ebubekir Bana 'Huhhh' Yaptı"

Hz. Muhammed ile Görüşmeye Gittiğini İddia Eden İsmail Hünerlice: "Hz. Ebubekir Bana 'Huhhh' Yaptı"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.06.2024 - 00:15

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İsmailağa Cemaati'nde 'hoca' olarak bilinen İsmail Hünerlice'nin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki çekti. Zuhurat halinde Hz. Muhammed ile görüşmeye gittiğini söyleyen Hünerlice, 'Büyük bir alanda, Resulullah efendimiz karşımızda ancak ona doğru giderken... Hz. Ebubekir'i gördüm, dünyadaki kimseye benzemiyor. Zuhurat burada bitti. O esnada tam gözlerimi açmadan Ebubekir Sıddık döndü bana 'Huhhhh' yaptı. O nefesin serinliğini hissettim.' dedi. 

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İsmailağa Cemaati'nde 'hoca' olarak bilinen İsmail Hünerlice'nin 'Zuhurat halinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'i görmeye gittim' ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

İsmailağa Cemaati'nde 'hoca' olarak bilinen İsmail Hünerlice'nin 'Zuhurat halinde Peygamberimiz Hz. Muhammed'i görmeye gittim' ifadeleri sosyal medyada tepki çekti.

Hünerlice, 'Büyük bir alanda, Resulullah efendimiz karşımızda ancak ona doğru giderken... Hz. Ebubekir'i gördüm, dünyadaki kimseye benzemiyor. Zuhurat burada bitti. O esnada tam gözlerimi açmadan Ebubekir Sıddık döndü bana 'Huhhhh' yaptı. O nefesin serinliğini hissettim." dedi. İşte o görüntüler; 📹

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Nuray

Seni sahtekâr seni :) Bu hastalıklı duruma inanan ve senin yolundan giden insanlara fazlasıyla acıyorum.

o. k.

Asıl bu kişiler hakkında soruşturma açılması gerekmiyor mu? Dini tanıtması gerekirken resmen din ile dalga geçiyor

Gundi Boys

bu topitopu badelemek sart