Hz. Muhammed ile Görüşmeye Gittiğini İddia Eden İsmail Hünerlice: "Hz. Ebubekir Bana 'Huhhh' Yaptı"

İsmailağa Cemaati'nde 'hoca' olarak bilinen İsmail Hünerlice'nin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepki çekti. Zuhurat halinde Hz. Muhammed ile görüşmeye gittiğini söyleyen Hünerlice, 'Büyük bir alanda, Resulullah efendimiz karşımızda ancak ona doğru giderken... Hz. Ebubekir'i gördüm, dünyadaki kimseye benzemiyor. Zuhurat burada bitti. O esnada tam gözlerimi açmadan Ebubekir Sıddık döndü bana 'Huhhhh' yaptı. O nefesin serinliğini hissettim.' dedi.