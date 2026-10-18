Pazar Günü Hangi Diziler Var? 18 Ekim Teşkilat, Ömür Usta ve Daha 17 Yayın Akışı
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Pazar akşamı televizyon başına geçecekler için diziler hakkında merak edilenleri araştırdık. 18 Ekim Pazar günü hangi diziler var? Teşkilat bu akşam kaçta başlıyor, Ömür Usta’nın 4. bölümü yeni bölümle mi geliyor, Daha 17 bu akşam var mı? ATV, Show TV ve Star TV’de dizi yerine hangi yarışma ve filmler yayınlanıyor? İşte Pazar akşamının yayın akışları…
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18 Ekim Pazar Akşamı Hangi Diziler Var?
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Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?
Ömür Usta Hangi Gün Yayınlanıyor?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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