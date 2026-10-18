Pazar Günü Hangi Diziler Var? 18 Ekim Teşkilat, Ömür Usta ve Daha 17 Yayın Akışı

Pazar akşamı televizyon başına geçecekler için diziler hakkında merak edilenleri araştırdık. 18 Ekim Pazar günü hangi diziler var? Teşkilat bu akşam kaçta başlıyor, Ömür Usta’nın 4. bölümü yeni bölümle mi geliyor, Daha 17 bu akşam var mı? ATV, Show TV ve Star TV’de dizi yerine hangi yarışma ve filmler yayınlanıyor? İşte Pazar akşamının yayın akışları…