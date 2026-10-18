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Pazar Günü Hangi Diziler Var? 18 Ekim Teşkilat, Ömür Usta ve Daha 17 Yayın Akışı

Pazar Günü Hangi Diziler Var? 18 Ekim Teşkilat, Ömür Usta ve Daha 17 Yayın Akışı

Teşkilat yayın akışı
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 08:39
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Pazar akşamı televizyon başına geçecekler için diziler hakkında merak edilenleri araştırdık. 18 Ekim Pazar günü hangi diziler var? Teşkilat bu akşam kaçta başlıyor, Ömür Usta’nın 4. bölümü yeni bölümle mi geliyor, Daha 17 bu akşam var mı? ATV, Show TV ve Star TV’de dizi yerine hangi yarışma ve filmler yayınlanıyor? İşte Pazar akşamının yayın akışları…

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18 Ekim Pazar Akşamı Hangi Diziler Var?

18 Ekim Pazar Akşamı Hangi Diziler Var?

TRT 1’de Pazar Günü Hangi Dizi Var?

TRT 1’de pazar akşamının dizisi Teşkilat. Dizi saat 20.00’de ekrana geliyor. 20 Eylül’de 7. sezonuna başlayan yapımda Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Buçe Buse Kahraman kadrodaki yerini korurken Bensu Soral ve Selim Bayraktar ekibe yeni katılan isimler arasında. Öncesinde 17.30’da Kod Adı Kırlangıç, ardından 23.55’te 3’te 3 yayınlanacak.

NOW’da Pazar Günü Hangi Dizi Var?

NOW’da pazar akşamı Ömür Usta var. Dizinin 4. bölümü saat 20.00’de yeni bölümle başlıyor. Tanıtımlara göre Mete ile İpek’in geçirdiği kazanın ardından İpek hastaneye kaldırılıyor ve Ömür kan vermek için harekete geçiyor. Gece 00.00’da Sevdam Karadeniz yayınlanacak.

Kanal D’de Pazar Günü Hangi Dizi Var?

Kanal D’de pazar akşamının dizisi Daha 17. Dizinin 21. bölümü saat 20.00’de başlıyor. Bodrum’da kardeşini arayan 17 yaşındaki Aras’ın (Çağan Efe Ak) Akkayalar ailesiyle çatışmasını anlatan dizinin ardından 00.15’te Uzak Şehir tekrarı var.

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Bu Akşam Hangi Diziler Yayınlanacak?

Diğer kanallara da göz atalım 👇

ATV’de Pazar Günü Hangi Program Var?

ATV’de pazar akşamı dizi yerine yarışma var. Kim Milyoner Olmak İster? saat 20.00’de ekrana geliyor. Gece 23.20’de Güneşin Doğduğu Yer’in 5. bölümü yayınlanacak.

Show TV’de Pazar Günü Hangi Dizi Var?

Show TV’nin pazar akşamında yeni dizi bölümü yok. Kanal saat 20.00’de Jason Statham’ın başrolünde olduğu Arıcı: Ölüm Kovanı filmini gösteriyor. 22.15’te Salak İle Avanak Geri Dönüyor filmi var.

Star TV’de Pazar Günü Hangi Dizi Var?

Star TV’de de pazar akşamı yeni dizi bölümü yok. 20.00’de İlyas Salman ve Şener Şen’in başrolünde olduğu 1979 yapımı Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi ekranda. 21.30’da Hazine filmi, gece 23.45’te yerli dizi tekrarı ya da sinema kuşağı yayınlanacak.

TV8’de Pazar Günü Hangi Program Var?

TV8’de pazar akşamı dizi yerine MasterChef Türkiye yayınlanıyor. Yarışmanın yeni bölümü saat 20.00’de başlayacak.

Ömür Usta Hangi Gün Yayınlanıyor?

Ömür Usta Hangi Gün Yayınlanıyor?

Ömür Usta, NOW’da pazar akşamları saat 20.00’de yeni bölümle izleyiciyle buluşuyor. Aile bağları, ihanet ve ikinci şanslar üzerine kurulu hikâyede, hayata tutunmaya çalışan Ömür’ün öyküsü anlatılıyor. Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri dizinin başrollerinde.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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