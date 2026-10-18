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19 – 25 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

19 – 25 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 08:31
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Ekim ayı bitmeden çocuklarla eğlenceye hazır olun! Bu hafta tiyatro sahnelerinde kahkahalar yükseliyor, atölyelerde çocukların zihnini açan etkinlikler var ve vizyona yepyeni bir animasyon filmi giriyor. Kendini tekrar eden rotaları bir kenara bırakıp çocukların hayal güçlerini zirveye taşıyacak, ekim ayının ruhuna yakışır o muhteşem etkinlikleri özenle seçtik.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? İşte 19 - 25 Ekim haftasının en eğlenceli ve öğretici çocuk etkinlikleri rehberi! 

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz! 

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Sanatın ritmi hızlanıyor! Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında her yaşa hitap eden, pedagog onaylı harika tiyatro oyunları sahnelerde.

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 24 Ekim: Usta Hoppun Oyuncakçısı – Taksim İstiklal Sahne

  • 24 Ekim: Güldüy Güldüy Çocuk – Maximum UNIQ Hall

  • 24 Ekim: Komşum Viyol Ailesi – Kartal Sanat Tiyatrosu

  • 24 Ekim: Bir Varmış Bir Yokmuş – Bahçeşehir Muhsin Ertuğrul Sanat Merkezi Sahnesi

  • 24 Ekim: Ringo'nun Dünyası – Trump Sahne

  • 24 Ekim: Minecraft ve Kuromi Büyük Macera – Torium Sahne

  • 25 Ekim: Karlar Ülkesi Büyülü Orman – Torium Sahne

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 24 Ekim: Don Kişot 'Çocuk Tiyatrosu' – Caddebostan Kültür Merkezi

  • 24 Ekim: Neci'nin Diji Maceraları – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 24 Ekim: Paw Patrol Görev Zamanı – Torium Sahne

  • 24 Ekim: Ters Yüz Sevimli Duygular – Palladium Avm

  • 24 Ekim: Sonic Orman Macerası – Torium Sahne

  • 25 Ekim: Karlar Ülkesi - Kar Yıldızı Festivali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 25 Ekim: Çizmeli Kedi Çocuk Oyunu – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 25 Ekim: Şirinler Kayıp Reçete – Kadıköy Eğitim Sahnesi

  • 25 Ekim: Star Paws Çocuk Oyunu – Palladium Avm

  • 25 Ekim: Minecraft ve Kuromi Büyük Macera – Kartal Uğur Mumcu Kültür Merkezi

  • 25 Ekim: Şirinler Kayıp Reçete – Kadıköy Eğitim Sahnesi

Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?

Sahnede Bu Hafta Hangi Müzikal ve Baleler Var?

En sevilen çizgi kahramanların müzikalleriyle harika bir liste ve müzik dolu bir hafta başlıyor! 

Avrupa Yakası Çocuk Müzikalleri:

  • 24 Ekim: Ho Ho Ho! Müzikali - 2. Sezon – DasDas İstinyePark

  • 24 Ekim: Bremen Mızıkacıları Müzikali – KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

  • 25 Ekim: Maşa İle Koca Ayı Sürpriz Gösteri – Trump Sahne

Anadolu Yakası Çocuk Müzikalleri ve Konserleri:

  • 24 Ekim: Ceviz Adam Müzikali - Sevimli Arkadaşlarıyla Yeni Bir Macera! – Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

  • 24 Ekim: Oz Büyücüsü Müzikali – Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi

  • 25 Ekim: Hayal Adası Müzikali – Palladium Avm

Bu Haftanın Gösteri, Sirk ve Karnavalları

Bu Haftanın Gösteri, Sirk ve Karnavalları

Bu hafta karnaval haftası... Çocuklarına unutulmaz bir deneyim arayanlar için işte rota: 

  • 24 Ekim - 11.00 / 13.00 / 15.00: Erdem Obüs Harikalar Karnavalı – Hilltown Seyirlik Sahne

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Sinema salonlarına bu cuma yepyeni ve yerli bir macera filmi iniş yapıyor!

  • Gupi ve Gülmeyen Kral (Yeni Vizyon - Vizyon Tarihi: 23.10.2026)

Konu: Yıllardır yüzü gülmeyen huysuz bir kralı güldürmek için yola çıkan neşeli ozan Gupi'nin krallık boyunca yaşadığı müzikal ve komik olaylar.

Tür: Animasyon, Müzikal

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Kaçıranlar ve Yeniden İzlemek İsteyenler İçin Hâlâ Vizyonda Olan Filmler: 

  • Emiray: Macera Yolcusu (Hâlâ Vizyonda)

  • Kediler Firarda: Mısır Operasyonu (Hâlâ Vizyonda)

  • Efsaneler Takımı: Görev İstanbul (Hâlâ Vizyonda)

  • Kahraman Köpek Charlie (Hâlâ Vizyonda)

Haftanın Eğlence Rotaları

Haftanın Eğlence Rotaları

Ekim ayında, havalar ister güneşli ister yağmurlu olsun, her koşula uyum sağlayan ve çocukların gün boyu sıkılmadan vakit geçirebileceği rotalar:

  • Emaar SkyView ve SkyWalk (Üsküdar): Şehri cam terasın üzerinden, bulutların arasındaymış gibi izleyeceğiniz ve 31 Ekim'e kadar sürecek bu yüksek macera adrenalin seven çocukları bekliyor.

  • Park Of İstanbul - Hayvanat Bahçesi ve Serpme Kahvaltı (Çekmeköy): Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp güne enfes bir kahvaltıyla başlamak ve sonrasında egzotik hayvanları orman havasında gözlemlemek için 31 Ekim'e kadar biletleri satışta olan harika bir doğa kaçamağı.

  • Emaar Akvaryum & Sualtı Hayvanat Bahçesi (Üsküdar): Okyanus canlılarını ve köpek balıklarını uzun sualtı tünelinde konforla keşfetmek için 31 Ekim'e kadar süren büyülü bir rota.

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İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Çocukları oyun oynamaya, üretmeye davet eden yepyeni atölyeler!

  • Anime Karakter Çizim Atölyesi

Detay: Bu atölyede çocuklar, anime çizim stilinin temel özelliklerini öğrenerek kendi özgün karakterlerini tasarlar. Yüz ifadeleri, göz yapısı, saç formu ve duruş gibi öğeler üzerinden karakter oluşturmayı deneyimler; çizimlerini adım adım geliştirirler. Atölye sürecinde çocuklar yalnızca bir karakter çizmekle kalmaz, aynı zamanda karakterlerinin kişiliğini, duygularını ve hikayesini kurgular. 

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 24 Ekim Cumartesi (Saat 12:00 ve 16:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Hikaye Anlatıcılığı Ve Kukla Atölyesi

Detay: Çocukların hayal gücü, yaratıcılık ve ifade becerilerini geliştirmeyi amaçlayan interaktif bir sanat etkinliğidir. Atölye kapsamında çocuklar; hikaye kurma, karakter oluşturma ve kukla oynatımı süreçlerine aktif olarak katılırlar. Etkinlik sürecinde çocuklar kendi kuklalarını tasarlayarak karakterlerine duygu ve kimlik kazandırır, ardından oluşturdukları hikayeleri drama ve canlandırma teknikleriyle sahnelerler.

Yaş Grubu: 4-6 Yaş

Gün/Saat: 24 Ekim Cumartesi (Saat 15:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Minik Yogiler / Yoga Atölyesi

Detay: Bu atölyede Çocuk Yogası Eğitmeni eşliğinde hem eğlenceli hem de dinlendirici bir Yoga Atölyesi yapılacaktır. Eğlenceli hikayeler ve oyunlar eşliğinde yoga duruşlarını öğreniyor ve canlandırıyoruz. Doğru nefes alma tekniklerini ve beden farkındalığını küçük yaşta deneyimliyoruz. Hayal gücünü geliştiren rehberli meditasyonlar ve gevşeme egzersizleri ile zihnimizi sakinleştiriyoruz. 

Yaş Grubu: 7-11 Yaş

Gün/Saat: 24 Ekim Cumartesi (Saat 17:00), 25 Ekim Pazar (Saat 17:00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Cumhuriyet Bayramı'nı Kutluyoruz & Pizza Atölyesi | PizzaExpress x Mudita

Detay: Cumhuriyet Bayramı coşkusunu pizza yapımıyla birleştiren atölye.

Gün/Saat: 25 Ekim Pazar 11:00

Mekan: DasDas - Ataşehir

  • Çocuklar İçin Yaratıcı Drama Eğitimi

Detay: 8-12 yaş arası çocuklara özel yaratıcı drama dersi.

Gün/Saat: 25 Ekim Pazar 12:00

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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