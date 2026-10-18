19 – 25 Ekim İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir?

Ekim ayı bitmeden çocuklarla eğlenceye hazır olun! Bu hafta tiyatro sahnelerinde kahkahalar yükseliyor, atölyelerde çocukların zihnini açan etkinlikler var ve vizyona yepyeni bir animasyon filmi giriyor. Kendini tekrar eden rotaları bir kenara bırakıp çocukların hayal güçlerini zirveye taşıyacak, ekim ayının ruhuna yakışır o muhteşem etkinlikleri özenle seçtik.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyununa gidilir? Vizyonda hangi filmler var? İşte 19 - 25 Ekim haftasının en eğlenceli ve öğretici çocuk etkinlikleri rehberi!

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu kontrol etmek ve bilet satın almak için organizasyon firmalarının, etkinlik merkezlerinin ya da bilet satış platformlarının duyurularını kontrol etmelisiniz!