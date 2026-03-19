Hülya Avşar’ın Final Açıklamasından Nihat Hatipoğlu’na Gelen Maç Sorusuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
19.03.2026 - 16:00

19 Mart Perşembe günü televizyon dünyasında hareketlilik yine dikkat çekti. Gün içinde yayınlanan programların yanı sıra dizilerin setlerinden gelen gelişmeler de konuşuldu. Yeni bölümlerin ardından ortaya çıkan reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından incelendi. Dizilerden paylaşılan sahneler ve set arkası görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Oyuncularla ilgili kulis haberleri ve kadrolardaki değişimler gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Ekranlardaki rekabet hız kesmeden devam ederken yapım ekiplerinin yeni bölüm hazırlıkları da merak konusu oldu. 19 Mart Perşembe günü televizyon dünyasında öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.

Uzak Şehir’in sevilen oyuncuları Dilin Döğer ve Atakan Özkaya, Onedio’ya konuk oldu.

Uzak Şehir'in imkansız aşıkları Zerrin ve Kaya'yı canlandıran Dilin Diğer ve Atakan Özkaya, Onedio takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Uzak Şehir'de en unutamadıkları sahneleri açıklayan ikili, bambaşka yanıtlar verdi.

Dilin Döğer, Fidan ve Ecmel’in kabak sahnesi ile Kadir’in zurna sahnesinin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu söylerken; Atakan Özkaya ise ilk bölümde cenazenin eve geldiği o çarpıcı sahnenin hala aklından çıkmadığını belirtti.

Ebru Gündeş, Demet Özdemir'in performansını tebrik etti.

Eşref Rüya'da kendi şarkısı olan Söyleyin'in seslendirilmesinin ardından Ebru Gündeş'ten paylaşım gecikmedi. Ebru Gündeş, söz konusu sahneyi Instagramhesabından paylaşarak Demet Özdemir'e hitaben 'Sen söyledin biz gözler dolu dolu izledik' yazdı.

ATV ekranlarında yayınlanacak Mercan Köşk adlı dizinin detayları paylaşıldı.

Dizinin yapımcılığını Faro üstlenecek. Yapım şirketi daha önce Veliaht dizisiyle adından söz ettirmişti. Dizinin senaryosu da Ahunur Serdaroğlu tarafından kaleme alındı. Dizinin yönetmeni de netleşti, yönetmen koltuğuna Yahya Samancı oturacak.

Survivor'dan elenen Onur Alp, Gel Konuşalım'da yarışmaya dair açıklamalarda bulundu.

Survivor 2026'nın sevilen isimlerinden Onur Alp, çıktığı düelloda rakibine yenilerek yarışmaya veda etti. Türkiye'ye dönüşünün ardından Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'nın sunduğu Gel Konuşalım'a konuk olan Onur Alp, takım arkadaşı Lina hakkında iddialarda bulundu. Lina'nın hareketlerinin çoğunun rol olduğunu iddia eden Onur Alp, Lina'nın kameralara oynadığını düşündüğünü söyledi.

18 Mart Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 18 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Galatasaray - Liverpool maçının ekrana geldiği 18 Mart Çarşamba akşamı maç reytinglere damga vurdu. Gecenin en çok izlenen dizisi yine Yeraltı olsa da lider dizi düşüş yaşadı. NOW'ın Yeraltı ve Kanal D'nin Eşref Rüya dizileri ciddi reyting kaybıyla karşı karşıya geldi. ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan ise çarşamba akşamı reyting artışı yaşayan tek dizi oldu.

Set çalışanı Yener Yalçın yönetmen ve yapımcıların setteki söz hakkına dair bir soru geldi.

“Hem yönetmen hem yapımcı olan biri her şeye karar verebilir mi?” şeklindeydi. Yalçın da yönetmenden ziyade yapımcının her şeye karar verebilme yetkisi olduğunu dile getirdi. Sebebi ise yapımcının bütçeyi sağlıyor olmasıydı.

Çirkin ve Delikanlı dizileri İçin ilk çekimler yapıldı.

İki dizinin de başrol karakterlerinin çamaşır asarken çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Pişti olmaları konuşulan detaylardandı. Asıl olarak ise seyirciler dizilerin yayın tarihi için sabırsızlandığını dile getirdi. Henüz kesinleşmiş bir yayın tarihi yok. Önümüzdeki günlerde netleşeceği düşünülüyor.

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, ATV'deki iftar ve sahur programlarında merak edilenleri yanıtlıyor.

Ramazan ayı boyunca ATV'de iftar ve sahur programı sunan Nihat Hatipoğlu'na seyircilerden yüzlerce soru geldi. Her soruyu tek tek yanıtlayan Nihat Hatipoğlu'na bu defa 'Maç sonucu hakkında tahminde bulunmak kehanete girer mi?' sorusu soruldu. Nihat Hatipoğlu, 'Kumar oynuyorsak onunla o haramdır. 'Bana göre şöyle olacak, bana göre böyle olacak' demekte bir sihir yok, büyü yok. Para ortada yok. Biri kaybederse ötekinin parasını alacak diye bir şey de yok ortada. Tahminde bulunabilirler. Tahminde bulunmak kehanet yerine girmez' yanıtını verdi.

Aynı Yağmur Altında dizisi kısa süren yayın hayatının ardından final yapma kararı aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan proje yedinci bölümüyle izleyiciye veda edecek. Dizinin başlıca rollerinden birinde Hülya Avşar yer alıyordu ve uzun bir aradan sonra televizyona dönen Avşar için proje ayrı bir önem taşıyordu. Ancak beklenen izlenme oranlarına ulaşılamadı. Bunun ardından erken final kararı alındı.

Ünlü isim dizilerin büyük emekle hazırlandığını vurguladı. “Diziler çok emek verilen şeyler. Bir sürü insan çalışıyor. Ben onlara da çok üzülüyorum. Ne olacak biz bir başka diziye daha başlarız ama herkes kolay kolay iş bulamıyor. Bütün herkesin işi rast gitsin inşallah. Bu çok iyi bir şey değil ama nedense biz başaramadık bu sefer… Hikâyeyi anlatmakta zorlandık. Gün de değiştirdik ama olmadı” dedi. 

Avşar projeye başlarken hikayeden çok etkilendiğini de dile getirdi. Dizinin başlangıç noktasını güçlü bulduğunu söyledi. “Hikâyeyi çok beğeniyordum. Açılımı muhteşemdi hikayenin… Zaten ona İkna oldum. Çok zor kabul ettim. Böyle olması tabii üzdü beni… Hikayesi muhteşemdi. Başka şeylere benzetildi ama ilgisi yoktu. Dolayısıyla ön yargının kurban olduk diyebilirim” ifadelerini kullandı.

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncusu Atakan Çelik, Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu.

2019 yılından beri Yılmaz Erdoğan'ın sanat yönetmenliğini üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosunda yer alan Atakan Çelik, programa nasıl dahil olduğunu açıkladı. Yılmaz Erdoğan taklidiyle meşhur olduğunu belirten Atakan Çelik, Yılmaz Erdoğan'ın karşısında bu taklidini yapınca usta isim tarafından anında ekibe alınmış.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
