'Hoşlandığımız Zaman Salağa Dönüyoruz' Diyen Kadın: 'Hoşlanmadığım Zaman Cilve Şov'

Dijital içerik üreticisi Nana Hera, TikTok'ta paylaştığı bir videosu ile gündem oldu.
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Nana Hera o videosunda, 'Ayaküstü çok flörtleşiyorum, flörtöz bir insanım yapım böyle' diyor.
Nana Hera sözlerinin devamında ise, 'Sıkıntı şu ciddiye alan çıkıyor. Bayağı bir problem çünkü ben gerçekten senden hoşlansam ketum, suskun, durgun. Ama çok hoşlanmadığım zaman bikbik, çıkçık, cilve şov. O yüzden bunu siz de bilin erkekler artık, yani biz çok hoşlandığımız zaman salağa dönüyoruz, çok konuşamıyoruz' dedi.
İşte o video: 👇
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sizin gibi tip kadınlardan ben hoşlanmıyorum. zaten çoğu da öyle ya.
evet çünkü hoşlandığına cilve yapsa ölür. özet bir kadın ama en azından dürüst. zira zor zanaat..