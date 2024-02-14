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'Hoşlandığımız Zaman Salağa Dönüyoruz' Diyen Kadın: 'Hoşlanmadığım Zaman Cilve Şov'

'Hoşlandığımız Zaman Salağa Dönüyoruz' Diyen Kadın: 'Hoşlanmadığım Zaman Cilve Şov'

Erkeklere Özel kadınlar
Arya
Arya - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 18:08

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Dijital içerik üreticisi Nana Hera, TikTok'ta paylaştığı bir videosu ile gündem oldu.

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Nana Hera o videosunda, 'Ayaküstü çok flörtleşiyorum, flörtöz bir insanım yapım böyle' diyor.

Nana Hera o videosunda, 'Ayaküstü çok flörtleşiyorum, flörtöz bir insanım yapım böyle' diyor.

Nana Hera sözlerinin devamında ise, 'Sıkıntı şu ciddiye alan çıkıyor. Bayağı bir problem çünkü ben gerçekten senden hoşlansam ketum, suskun, durgun. Ama çok hoşlanmadığım zaman bikbik, çıkçık, cilve şov. O yüzden bunu siz de bilin erkekler artık, yani biz çok hoşlandığımız zaman salağa dönüyoruz, çok konuşamıyoruz' dedi.

Nana Hera sözlerinin devamında ise, 'Sıkıntı şu ciddiye alan çıkıyor. Bayağı bir problem çünkü ben gerçekten senden hoşlansam ketum, suskun, durgun. Ama çok hoşlanmadığım zaman bikbik, çıkçık, cilve şov. O yüzden bunu siz de bilin erkekler artık, yani biz çok hoşlandığımız zaman salağa dönüyoruz, çok konuşamıyoruz' dedi.

İşte o video: 👇

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Umut

sizin gibi tip kadınlardan ben hoşlanmıyorum. zaten çoğu da öyle ya.

Tugay Başan

evet çünkü hoşlandığına cilve yapsa ölür. özet bir kadın ama en azından dürüst. zira zor zanaat..