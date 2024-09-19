Hollywood'da Bulunan Şirketindeki 1 İş Gününü Anlatan Genç Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hollywood'da Bulunan Şirketindeki 1 İş Gününü Anlatan Genç Kadın Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hollywood'da 'Dragon Ball' ve 'One Piece'i yapan şirket için çalıştığını söyleyen genç kadın, 1 iş gününü anlattı.
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Hollywood'da çalıştığı anime şirketinde 1 iş gününü anlatan genç kadının çektiği video sosyal medyada gündem oldu.
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Sabah ilk olarak aracıyla ofise giden genç kadın, stüdyonun yeni çekeceği filmi için senaryo okumalarına başladığını söyledi. Şirket çalışanlarının tavsiyesi üzerine manga okumaya ve anime izlemeye başlayacağını söyleyen genç, "Öğlen olunca çin yemeğine gittik. Öğleden sonra bana Roblox'u gösterdiler. Yeni yapacakları oyun için, ödül alan Roblox oyunlarını oynadım ve toplantıdan sonra şirketten çıktım." dedi.
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