Arabasını Satarken Başına Gelen 'Sazan Sarmalı' Yöntemini Açıkladı: "Satıcı ve Alıcının Başı Belaya Giriyor"

Arabasını satmak isteyen genç kadın, bir dolandırıcının 'sazan sarmalı' yönteminden son anda kurtulduğunu söyleyerek, 'Satıcıyı yüksek fiyatla ikna edip, sizin arabanızla başka ucuz bir ilan açarak nakite sıkıştığını söylüyor. Alıcı kişi de arabayı uygun bulduğu için tuzağa düşüyor. Ancak dolandırıcının tek bir şartı oluyor. Araba benim arabam ancak kardeşimin üzerine, lütfen aldığınız parayı söylemeyin diyerek alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor. İki taraf da fiyat konusunda tembihlendiği için bunu birbirine söylemiyor. Noterde ise alıcı arabayı güzel bulduğu için parayı dolandırıcının yönlendirdiği hesaba atıyor ve ilk satıcıya para ulaşmıyor. Satıcı aracını satmıyor ancak aracı ucuz almak isteyen kişi dolandırılıyor. İlk satıcı ise dolandırıcılığa yardımla suçlanıyor. ' dedi.