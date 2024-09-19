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Arabasını Satarken Başına Gelen 'Sazan Sarmalı' Yöntemini Açıkladı: "Satıcı ve Alıcının Başı Belaya Giriyor"

Arabasını Satarken Başına Gelen 'Sazan Sarmalı' Yöntemini Açıkladı: "Satıcı ve Alıcının Başı Belaya Giriyor"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 16:21

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Arabasını satmak isteyen genç kadın, bir dolandırıcının 'sazan sarmalı' yönteminden son anda kurtulduğunu söyleyerek, 'Satıcıyı yüksek fiyatla ikna edip, sizin arabanızla başka ucuz bir ilan açarak nakite sıkıştığını söylüyor. Alıcı kişi de arabayı uygun bulduğu için tuzağa düşüyor. Ancak dolandırıcının tek bir şartı oluyor. Araba benim arabam ancak kardeşimin üzerine, lütfen aldığınız parayı söylemeyin diyerek alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor. İki taraf da fiyat konusunda tembihlendiği için bunu birbirine söylemiyor. Noterde ise alıcı arabayı güzel bulduğu için parayı dolandırıcının yönlendirdiği hesaba atıyor ve ilk satıcıya para ulaşmıyor. Satıcı aracını satmıyor ancak aracı ucuz almak isteyen kişi dolandırılıyor. İlk satıcı ise dolandırıcılığa yardımla suçlanıyor. ' dedi. 

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Arabasını satmak isteyen genç kadın, dolandırıcıların sazan sarmalından son anda kurtulduğunu söyledi.

Arabasını satmak isteyen genç kadın, dolandırıcıların sazan sarmalından son anda kurtulduğunu söyledi.

Satıcıyı yüksek fiyatla alıma ikna eden dolandırıcının, aracı başka bir ilan açarak daha uyguna satmaya çalıştığını söyleyen genç, "Alıcı kişi de arabayı uygun bulduğu için tuzağa düşüyor. Ancak dolandırıcının tek bir şartı oluyor. Araba benim arabam ancak kardeşimin üzerine, lütfen aldığınız parayı söylemeyin diyerek alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor. İki taraf da fiyat konusunda tembihlendiği için bunu birbirine söylemiyor. Noterde ise alıcı arabayı güzel bulduğu için parayı dolandırıcının yönlendirdiği hesaba atıyor ve ilk satıcıya para ulaşmıyor. Satıcı aracını satmıyor ancak aracı ucuz almak isteyen kişi dolandırılıyor. İlk satıcı ise dolandırıcılığa yardımla suçlanıyor. " dedi.

Satıcıyı yüksek fiyatla alıma ikna eden dolandırıcının, aracı başka bir ilan açarak daha uyguna satmaya çalıştığını söyleyen genç, "Alıcı kişi de arabayı uygun bulduğu için tuzağa düşüyor. Ancak dolandırıcının tek bir şartı oluyor. Araba benim arabam ancak kardeşimin üzerine, lütfen aldığınız parayı söylemeyin diyerek alıcıyla satıcıyı bir araya getiriyor. İki taraf da fiyat konusunda tembihlendiği için bunu birbirine söylemiyor. Noterde ise alıcı arabayı güzel bulduğu için parayı dolandırıcının yönlendirdiği hesaba atıyor ve ilk satıcıya para ulaşmıyor. Satıcı aracını satmıyor ancak aracı ucuz almak isteyen kişi dolandırılıyor. İlk satıcı ise dolandırıcılığa yardımla suçlanıyor. " dedi.

İşte o video; 🎥 👇

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