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Yaz Mevsimi Boyunca Keyifle Yediğimiz Dondurma Külahlarının Üretim Süreci Canınızı Bir Miktar Sıkacak

Yaz Mevsimi Boyunca Keyifle Yediğimiz Dondurma Külahlarının Üretim Süreci Canınızı Bir Miktar Sıkacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 15:36

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Yaz aylarının en sevilen lezzeti hiç şüphesiz dondurmalar. Bu tatlı kaçamağı, sıcak günlerin kurtarıcısı, serinleten bir mola fakat bu küçük kaçamağın bile sağlık koşullarına uygun olarak üretildiğinden emin olmak oldukça önemli.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_3qdy...
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Bir dondurma külahı üretim merkezinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Bir dondurma külahı üretim merkezinin görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Hijyenin yakınından bile geçmeyen o görüntüler izleyenleri rahatsız etti.

Hijyenin yakınından bile geçmeyen o görüntüler izleyenleri rahatsız etti.

İşte o üretim merkezi;

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