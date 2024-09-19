Velayet Nedeniyle Okula Gidemediğini Söyleyen Çocuk İsyan Etti: "Annem Beni Bırakıp Kocaya Kaçtı"

Annesi tarafından terk edildiğini ve velayeti annesinin üzerine olduğu için okula kaydolamadığını söyleyen küçük çocuk duruma isyan etti. Annesinin başka birisiyle birlikte gittiğini söyleyen küçük çocuk, 'Velayetim onda diye okula kayıt olamıyorum. Kimse ilgilenmiyor. Meydana çık ver velayeti, sonra nereye gidiyorsan git. Okulun sesini duyuyorum ama gidemiyorum.' dedi.