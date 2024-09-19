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Velayet Nedeniyle Okula Gidemediğini Söyleyen Çocuk İsyan Etti: "Annem Beni Bırakıp Kocaya Kaçtı"

Velayet Nedeniyle Okula Gidemediğini Söyleyen Çocuk İsyan Etti: "Annem Beni Bırakıp Kocaya Kaçtı"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 15:32

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Annesi tarafından terk edildiğini ve velayeti annesinin üzerine olduğu için okula kaydolamadığını söyleyen küçük çocuk duruma isyan etti. Annesinin başka birisiyle birlikte gittiğini söyleyen küçük çocuk, 'Velayetim onda diye okula kayıt olamıyorum. Kimse ilgilenmiyor. Meydana çık ver velayeti, sonra nereye gidiyorsan git. Okulun sesini duyuyorum ama gidemiyorum.' dedi.

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Annesinin, kendilerini terk ettiğini söyleyen küçük çocuk velayet nedeniyle okula kaydolamadığı için duruma isyan etti.

Annesinin, kendilerini terk ettiğini söyleyen küçük çocuk velayet nedeniyle okula kaydolamadığı için duruma isyan etti.

Annesinin başka bir adamla gittiğini söyleyen küçük çocuk, "Annem; abimi, babamı, ablamı ve beni bırakıp gitti. Kocaya kaçtı yani. Velayetim onda diye okula kayıt olamıyorum. Kimse ilgilenmiyor. Meydana çık ver velayeti, sonra nereye gidiyorsan git. Okulun sesini duyuyorum ama gidemiyorum.” dedi.

Annesinin başka bir adamla gittiğini söyleyen küçük çocuk, "Annem; abimi, babamı, ablamı ve beni bırakıp gitti. Kocaya kaçtı yani. Velayetim onda diye okula kayıt olamıyorum. Kimse ilgilenmiyor. Meydana çık ver velayeti, sonra nereye gidiyorsan git. Okulun sesini duyuyorum ama gidemiyorum.” dedi.

Küçük çocuğun anlattıklarını dinleyen sosyal medya kullanıcıları, Aile Bakanlığı'ndan yardım istedi.  

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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M.K

Çok yazık olan çocuklara oluyor ona üzülüyorum.