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Park Yerinin Boşalmasını Bekleyen Sürücünün Yerini Kapan Kadın 'Pes' Dedirtti: "İlk Ben Kaptım, Girseydin"

Park Yerinin Boşalmasını Bekleyen Sürücünün Yerini Kapan Kadın 'Pes' Dedirtti: "İlk Ben Kaptım, Girseydin"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.09.2024 - 14:46

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Park yerinden çıkan aracı bekleyen sürücünün önüne geçerek yerini alan sürücü kendisini, 'İlk ben kaptım. Girseydin.' diyerek savundu.

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AVM'nin otoparkında, park halindeki aracın çıkmasını bekleyen sürücü, bir kadın sürücünün önüne geçerek yeri almasıyla neye uğradığını şaşırdı.

AVM'nin otoparkında, park halindeki aracın çıkmasını bekleyen sürücü, bir kadın sürücünün önüne geçerek yeri almasıyla neye uğradığını şaşırdı.

İkli arasında tartışma çıkarken, park yeri için bekleyen sürücü, "Hanım efendinin oradan rahat çıkabilmesi için beklerken, sen gelip giriyorsun." dedi. Kadın sürücü ise kendisini "İlk ben kaptım. Girseydin." diyerek savundu.

İkli arasında tartışma çıkarken, park yeri için bekleyen sürücü, "Hanım efendinin oradan rahat çıkabilmesi için beklerken, sen gelip giriyorsun." dedi. Kadın sürücü ise kendisini "İlk ben kaptım. Girseydin." diyerek savundu.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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