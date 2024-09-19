Park Yerinin Boşalmasını Bekleyen Sürücünün Yerini Kapan Kadın 'Pes' Dedirtti: "İlk Ben Kaptım, Girseydin"

Park yerinden çıkan aracı bekleyen sürücünün önüne geçerek yerini alan sürücü kendisini, 'İlk ben kaptım. Girseydin.' diyerek savundu.
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AVM'nin otoparkında, park halindeki aracın çıkmasını bekleyen sürücü, bir kadın sürücünün önüne geçerek yeri almasıyla neye uğradığını şaşırdı.
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İkli arasında tartışma çıkarken, park yeri için bekleyen sürücü, "Hanım efendinin oradan rahat çıkabilmesi için beklerken, sen gelip giriyorsun." dedi. Kadın sürücü ise kendisini "İlk ben kaptım. Girseydin." diyerek savundu.
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