'Hiçbir Erkek Cilvesiz Değildir Sadece Siz Aşık Olduğu Kadın Değilsiniz' Diyen Gencin Gündem Olan Paylaşımı

Bu doğru mu beyler?
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"@mustoo10" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, 'Hiçbir erkek cilvesiz değildir sadece siz aşık olduğu kadın değilsiniz' diyerek bir paylaşım yaptı.
O gencin cilve paylaşımı ise Twitter'da (X) gündem oldu.
Kadınlar, cilve işini erkeklere kaptırdıkları için seri üzülürken, mizahşörler de yeteneklerini konuşturdu.
İşte o gencin TikTok paylaşımı: 👇
O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
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