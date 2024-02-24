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'Hiçbir Erkek Cilvesiz Değildir Sadece Siz Aşık Olduğu Kadın Değilsiniz' Diyen Gencin Gündem Olan Paylaşımı

'Hiçbir Erkek Cilvesiz Değildir Sadece Siz Aşık Olduğu Kadın Değilsiniz' Diyen Gencin Gündem Olan Paylaşımı

Tiktok
Arya
Arya - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 18:10

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Bu doğru mu beyler?

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"@mustoo10" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, 'Hiçbir erkek cilvesiz değildir sadece siz aşık olduğu kadın değilsiniz' diyerek bir paylaşım yaptı.

"@mustoo10" ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, 'Hiçbir erkek cilvesiz değildir sadece siz aşık olduğu kadın değilsiniz' diyerek bir paylaşım yaptı.

O gencin cilve paylaşımı ise Twitter'da (X) gündem oldu.

O gencin cilve paylaşımı ise Twitter'da (X) gündem oldu.

Kadınlar, cilve işini erkeklere kaptırdıkları için seri üzülürken, mizahşörler de yeteneklerini konuşturdu.

Kadınlar, cilve işini erkeklere kaptırdıkları için seri üzülürken, mizahşörler de yeteneklerini konuşturdu.

İşte o gencin TikTok paylaşımı: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇

O paylaşıma gelen yorumlar: 👇
twitter.com
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