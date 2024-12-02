onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Hayatını Kaybeden Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt’a Sezen Aksu’nun Son Bakış Şarkısıyla Veda

Hayatını Kaybeden Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt’a Sezen Aksu’nun Son Bakış Şarkısıyla Veda

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
02.12.2024 - 13:57

İçerik Devam Ediyor

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt, 30 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde yürüyüş yaparken hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 57 yaşındaki Bozkurt, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bozkurt’un ölümü tıp dünyasını yasa boğarken bugün görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında İlber Ortaylı, Ajda Pekkan gibi tanınmış isimler de vardı. Tören sırasında Bozkurt’un fotoğraflarının yer aldığı bir video izletildi. Videoya Sezen Aksu’nun Son Bakış parçası eşlik ederken yakınları gözyaşlarına boğuldu. 

Kaynak: İHA

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt, 30 Kasım Cumartesi günü Etiler’de evinin yakınlarında yürüyüş yaparken bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt, 30 Kasım Cumartesi günü Etiler’de evinin yakınlarında yürüyüş yaparken bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti.

İlk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü ifade edilen Bozkurt’un kesin ölümü yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Tıp dünyası ani ölüm karşısında yasa boğulurken Bozkurt için Amerikan Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene Prof. Dr. İlber Ortaylı, Aşkın Nur Yengi, Ajda Pekkan, Nükhet Duru da katıldı.

Tıp dünyası ani ölüm karşısında yasa boğulurken Bozkurt için Amerikan Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene Prof. Dr. İlber Ortaylı, Aşkın Nur Yengi, Ajda Pekkan, Nükhet Duru da katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Ajda Pekkan, “Onu geç tanıdım ama yıllardır sanki doğduğumuzda beri tanıyor gibiydik. Ailesine ve hepimize o kadar yakındı ki herkesle tek tek eğlenirdi. Çok seviyoruz onu çok sevdik” dedi. Nükhet Duru ise, “Ben onu ailem gibi hissettim. Ben başsağlığı ile birlikte sabır diliyorum hepimize” ifadelerini kullandı.

İsmail Bozkurt’un fotoğraflarının, anılarının yer aldığı bir slayt izletildi. Slaytta ise Sezen Aksu’nun Son Bakış şarkısı yer aldı. Sevenleri 57 yaşında yaşamını yitiren Bozkurt için gözyaşlarına boğuldu.

İsmail Bozkurt’un fotoğraflarının, anılarının yer aldığı bir slayt izletildi. Slaytta ise Sezen Aksu’nun Son Bakış şarkısı yer aldı. Sevenleri 57 yaşında yaşamını yitiren Bozkurt için gözyaşlarına boğuldu.

Başhekim İsmail Bozkurt'a böyle veda edildi:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın