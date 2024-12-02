Hayatını Kaybeden Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt’a Sezen Aksu’nun Son Bakış Şarkısıyla Veda

Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt, 30 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde yürüyüş yaparken hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre 57 yaşındaki Bozkurt, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Bozkurt’un ölümü tıp dünyasını yasa boğarken bugün görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene katılanlar arasında İlber Ortaylı, Ajda Pekkan gibi tanınmış isimler de vardı. Tören sırasında Bozkurt’un fotoğraflarının yer aldığı bir video izletildi. Videoya Sezen Aksu’nun Son Bakış parçası eşlik ederken yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Kaynak: İHA
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Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt, 30 Kasım Cumartesi günü Etiler’de evinin yakınlarında yürüyüş yaparken bir anda yere yığıldı ve hayatını kaybetti.
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Tıp dünyası ani ölüm karşısında yasa boğulurken Bozkurt için Amerikan Hastanesi’nde tören düzenlendi. Törene Prof. Dr. İlber Ortaylı, Aşkın Nur Yengi, Ajda Pekkan, Nükhet Duru da katıldı.
İsmail Bozkurt’un fotoğraflarının, anılarının yer aldığı bir slayt izletildi. Slaytta ise Sezen Aksu’nun Son Bakış şarkısı yer aldı. Sevenleri 57 yaşında yaşamını yitiren Bozkurt için gözyaşlarına boğuldu.
Başhekim İsmail Bozkurt'a böyle veda edildi:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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