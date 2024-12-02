Hayatını Kaybeden Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt’a Sezen Aksu’nun Son Bakış Şarkısıyla Veda

Cenaze töreninde konuşan Ajda Pekkan, “Onu geç tanıdım ama yıllardır sanki doğduğumuzda beri tanıyor gibiydik. Ailesine ve hepimize o kadar yakındı ki herkesle tek tek eğlenirdi. Çok seviyoruz onu çok sevdik” dedi. Nükhet Duru ise, “Ben onu ailem gibi hissettim. Ben başsağlığı ile birlikte sabır diliyorum hepimize” ifadelerini kullandı.