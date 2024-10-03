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Hayat Pahalılığından Şikayet Eden Vatandaş İsyan Etti! "Erken Öleceğiz, Ölmek İstemiyorum"

Hayat Pahalılığından Şikayet Eden Vatandaş İsyan Etti! "Erken Öleceğiz, Ölmek İstemiyorum"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 17:37

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50 TL'ye merdiven sildiğini söyleyen ve hayat pahalılığına isyan eden vatandaş, '3 ekmeğe 38 TL veriyorum. Hiç memnun değiliz. Erken öleceğiz ama ölmek de istemiyorum. Biraz yaşamak istiyorum!' dedi. 

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Hayat pahalılığı her geçen gün vatandaşın üzerindeki baskısını bir kat daha arttırırken, 'Bağımsız TV' isimli sokak röportajına konuşan kadının anlattıkları izleyenlerin boğazını düğümledi.

Hayat pahalılığı her geçen gün vatandaşın üzerindeki baskısını bir kat daha arttırırken, 'Bağımsız TV' isimli sokak röportajına konuşan kadının anlattıkları izleyenlerin boğazını düğümledi.

50 TL'ye merdiven silmeye gittiğini söyleyen kadın, "Benim kocam şeker hastası, 3 tane kepek ekmeği alıyorum 38 TL veriyorum. Erken öleceğiz ama ölmek de istemiyorum. Biraz yaşamak istiyorum!" diyerek duruma isyan etti.

50 TL'ye merdiven silmeye gittiğini söyleyen kadın, "Benim kocam şeker hastası, 3 tane kepek ekmeği alıyorum 38 TL veriyorum. Erken öleceğiz ama ölmek de istemiyorum. Biraz yaşamak istiyorum!" diyerek duruma isyan etti.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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