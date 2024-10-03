Saatlerce Beklemeye Son: Kıymanın Buzunu Çözdürmek İçin En Pratik Yöntem!

Kıymanın buzunun çözülmesini beklemek bazen vakit kaybına neden olabiliyor. Ani bir misafir geleceğinde, kısıtlı vakit varken yemek yapılacağında artık kıymanın buzunun erimesini 1-2 saat beklemenize gerek yok. @tam_kararinda adlı Instagram sayfasından içerikler üreten Kaan Yarman’ın paylaşımına gelin birlikte bakalım.
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Kaan Yarman, Erdem Öner’den gördüğü yöntemi paylaşmasıyla harika bir bilgi vermiş oldu.
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Buzluktan çıkardığınız kıymayı iki tencere arasına koyunca 10 dakikada eriyordu.
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