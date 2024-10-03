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Saatlerce Beklemeye Son: Kıymanın Buzunu Çözdürmek İçin En Pratik Yöntem!

Saatlerce Beklemeye Son: Kıymanın Buzunu Çözdürmek İçin En Pratik Yöntem!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 17:06

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Kıymanın buzunun çözülmesini beklemek bazen vakit kaybına neden olabiliyor. Ani bir misafir geleceğinde, kısıtlı vakit varken yemek yapılacağında artık kıymanın buzunun erimesini 1-2 saat beklemenize gerek yok. @tam_kararinda adlı Instagram sayfasından içerikler üreten Kaan Yarman’ın paylaşımına gelin birlikte bakalım.

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Kaan Yarman, Erdem Öner’den gördüğü yöntemi paylaşmasıyla harika bir bilgi vermiş oldu.

Kaan Yarman, Erdem Öner’den gördüğü yöntemi paylaşmasıyla harika bir bilgi vermiş oldu.

Buzluktan çıkardığınız kıymayı iki tencere arasına koyunca 10 dakikada eriyordu.

Buzluktan çıkardığınız kıymayı iki tencere arasına koyunca 10 dakikada eriyordu.

Sebebi ise tabii ki katı hal fiziğiydi. Metallerin ısıyı iletme konusundaki başarısı kıymanın 10 dakikada çözülmesine neden oluyordu.

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