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Torununun Düğününde Gelin Çiçeğini Kapan Tatlı Dede Hemen Eşine Gidince Kalpler Eridi

Torununun Düğününde Gelin Çiçeğini Kapan Tatlı Dede Hemen Eşine Gidince Kalpler Eridi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 23:11

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@zeynep30127857 adlı TikTok hesabından düğününe ait bir kesit paylaşan içerik üreticisi, hepimize tebessüm ettirdi. Gelin çiçeğini attığı esnada yaşanan romantik anlara kalplerimiz eridi. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.

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Gelin çiçeğini atınca arkasında bekleyen dedesi yakalamıştı.

Gelin çiçeğini atınca arkasında bekleyen dedesi yakalamıştı.

Çiçeği yakaladığı için sevinen dedesi, hemen anneannesine yani eşine doğru gitti. Tatlı kadının çiçeği görünce yaşadığı mutluluk bizleri de mutlu etti.

Çiçeği yakaladığı için sevinen dedesi, hemen anneannesine yani eşine doğru gitti. Tatlı kadının çiçeği görünce yaşadığı mutluluk bizleri de mutlu etti.

İşte o anlar 👇

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