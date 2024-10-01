Torununun Düğününde Gelin Çiçeğini Kapan Tatlı Dede Hemen Eşine Gidince Kalpler Eridi

@zeynep30127857 adlı TikTok hesabından düğününe ait bir kesit paylaşan içerik üreticisi, hepimize tebessüm ettirdi. Gelin çiçeğini attığı esnada yaşanan romantik anlara kalplerimiz eridi. Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım.
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Gelin çiçeğini atınca arkasında bekleyen dedesi yakalamıştı.
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Çiçeği yakaladığı için sevinen dedesi, hemen anneannesine yani eşine doğru gitti. Tatlı kadının çiçeği görünce yaşadığı mutluluk bizleri de mutlu etti.
İşte o anlar 👇
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