Uçuşları Etkileyeceği Gerekçesiyle Yasaklanmıştı: Adana'da TEKNOFEST'e Özel Dumansız Kebap Yapıldı

TEKNOFEST yönetimi tarafından uçuşları etkileyeceği gerekçesiyle yasaklanan mangal, Adanalı kebapçılar tarafından bulunan çözümle festivalde yerini aldı. Her türlü kebabın bulunduğu stantlara özel üretilen mangallar, gökyüzüne duman salınımı yapmıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adana Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST 2024'te teknoloji şöleni olduğu kadar lezzet şöleni de yaşanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TEKNOFEST yönetiminin uçuşlara engel olabileceği gerekçesiyle yasakladığı mangal, Adanalı kebap ustalarının festivale özel ürettiği kokusuz ocaklar sayesinde stantlarda yerini aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın