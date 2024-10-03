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Uçuşları Etkileyeceği Gerekçesiyle Yasaklanmıştı: Adana'da TEKNOFEST'e Özel Dumansız Kebap Yapıldı

Uçuşları Etkileyeceği Gerekçesiyle Yasaklanmıştı: Adana'da TEKNOFEST'e Özel Dumansız Kebap Yapıldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 16:49

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TEKNOFEST yönetimi tarafından uçuşları etkileyeceği gerekçesiyle yasaklanan mangal, Adanalı kebapçılar tarafından bulunan çözümle festivalde yerini aldı. Her türlü kebabın bulunduğu stantlara özel üretilen mangallar, gökyüzüne duman salınımı yapmıyor. 

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Adana Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST 2024'te teknoloji şöleni olduğu kadar lezzet şöleni de yaşanıyor.

Adana Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST 2024'te teknoloji şöleni olduğu kadar lezzet şöleni de yaşanıyor.

TEKNOFEST yönetiminin uçuşlara engel olabileceği gerekçesiyle yasakladığı mangal, Adanalı kebap ustalarının festivale özel ürettiği kokusuz ocaklar sayesinde stantlarda yerini aldı.

TEKNOFEST yönetiminin uçuşlara engel olabileceği gerekçesiyle yasakladığı mangal, Adanalı kebap ustalarının festivale özel ürettiği kokusuz ocaklar sayesinde stantlarda yerini aldı.

Festivale katılanlara kebap yapan ustalar, müşterilerini 'Dumansız kebap burada. Kömür yok, duman yok, koku yok.' diyerek çağırdı. 

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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