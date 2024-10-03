Breaking Bad Severlere Dev Hizmet: Dizinin Hayranı Çekimlerin Yapıldığı Mekanları Görüntüledi

Efsane dizi Breaking Bad'in hayranı olan bir kişi, dizinin çekildiği mekanları tek tek görüntüledi. Sahnede yer alan oyuncuların fotoğraflarıyla birlikte mekanları gezen kişinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi severlerin efsane yapımı arasında yer alan Breaking Bad'in hayranlarından biri dizinin çekildiği mekanları görüntüledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mekanların bazılarının ticari faliyetlerine farklı isimlerle devam ettiğini gösteren kişi, dizideki sahnelerden oluşan fotoğraflarla o anları ölümsüzleştirdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın