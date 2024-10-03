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Breaking Bad Severlere Dev Hizmet: Dizinin Hayranı Çekimlerin Yapıldığı Mekanları Görüntüledi

Breaking Bad Severlere Dev Hizmet: Dizinin Hayranı Çekimlerin Yapıldığı Mekanları Görüntüledi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 15:40

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Efsane dizi Breaking Bad'in hayranı olan bir kişi, dizinin çekildiği mekanları tek tek görüntüledi. Sahnede yer alan oyuncuların fotoğraflarıyla birlikte mekanları gezen kişinin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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Dizi severlerin efsane yapımı arasında yer alan Breaking Bad'in hayranlarından biri dizinin çekildiği mekanları görüntüledi.

Dizi severlerin efsane yapımı arasında yer alan Breaking Bad'in hayranlarından biri dizinin çekildiği mekanları görüntüledi.

Mekanların bazılarının ticari faliyetlerine farklı isimlerle devam ettiğini gösteren kişi, dizideki sahnelerden oluşan fotoğraflarla o anları ölümsüzleştirdi.

Mekanların bazılarının ticari faliyetlerine farklı isimlerle devam ettiğini gösteren kişi, dizideki sahnelerden oluşan fotoğraflarla o anları ölümsüzleştirdi.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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