Kent Merkezine İnen Domuzu Eliyle Yakaladı, Görüntüler Sosyal Medyada Tepki Çekti

Bir Kadın Metroya Binmeden Önce ve Metroda Değişen Tarzını Paylaştı: "Türkiye'de Metroya Binmek"

Bursa'da Bir Camiyi Gezen Turist Kafilesindeki Erkekler de Girişe Kadınlar İçin Bırakılan Kıyafetleri Giydi

Mantıklı mı Saçma mı? Bolivya'da Bir Düğünde Gelin ve Damada Verilen Birbirinden İlginç Hediyeler