Kent Merkezine İnen Domuzu Eliyle Yakaladı, Görüntüler Sosyal Medyada Tepki Çekti

Kuşadası'nda şehir merkezine inen yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşın görüntüsü sosyal medyada tepki çekti. Domuzu tutup, yatırmaya çalışan adamın görüntüsü arkadaşı tarafından kaydedildi.
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Kuşadası'nda bir yaban domuzu şehir merkezine indi. Çevredeki bir vatandaş tarafından ayağından yakalanan yaban domuzunun kaçmak için çabaladığı anlar kameralara yansıdı.
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Domuzu tutan ve kameraya kaydeden ikilinin görüntüsü, hayvanseverlerin tepkisini çekti.
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