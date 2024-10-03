Genç Kızdan Babasına Büyük Sürpriz: Görüntülü Konuşuyor Gibi Yapıp Odaya Girdi

Babasına görüntülü konuşma şakası yapan genç kız, bir anda odanın içine girince ortaya renkli görüntüler çıktı. Olaya anlam veremeyen baba, kızının kendisine sarılmasıyla duygusal anlar yaşadı.
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Babasına görüntülü konuşma açtığını söyleyen ve telefonun kamerasından o anları kayda alan genç kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
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Kızının kendisine sarılmasıyla birlikte neye uğradığını şaşıran babanın mutluluğu izleyenleri duygulandırdı.
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