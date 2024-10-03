Görüş Bildir
Haberler
Video
Genç Kızdan Babasına Büyük Sürpriz: Görüntülü Konuşuyor Gibi Yapıp Odaya Girdi

Genç Kızdan Babasına Büyük Sürpriz: Görüntülü Konuşuyor Gibi Yapıp Odaya Girdi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
03.10.2024 - 14:19

İçerik Devam Ediyor

Babasına görüntülü konuşma şakası yapan genç kız, bir anda odanın içine girince ortaya renkli görüntüler çıktı. Olaya anlam veremeyen baba, kızının kendisine sarılmasıyla duygusal anlar yaşadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Babasına görüntülü konuşma açtığını söyleyen ve telefonun kamerasından o anları kayda alan genç kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Babasına görüntülü konuşma açtığını söyleyen ve telefonun kamerasından o anları kayda alan genç kızın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Kızının kendisine sarılmasıyla birlikte neye uğradığını şaşıran babanın mutluluğu izleyenleri duygulandırdı.

Kızının kendisine sarılmasıyla birlikte neye uğradığını şaşıran babanın mutluluğu izleyenleri duygulandırdı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın