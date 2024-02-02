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Hastalığı Nedeniyle Saçları Dökülen Çocuğun Takılan Peruk ile Acayip Mutlu Olduğu Anlar Sizi de Mutlu Edecek

Hastalığı Nedeniyle Saçları Dökülen Çocuğun Takılan Peruk ile Acayip Mutlu Olduğu Anlar Sizi de Mutlu Edecek

Arya
Arya - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 12:07

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ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunan WigsByTiffani (WBT) isimli peruk mağazası tarafından paylaşılan görüntüleri izlerken içiniz ısınacak.

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Görüntülerde hastalığı nedeniyle saçları dökülen bir çocuğa peruk takılma işleminin yapıldığı anlar görülüyor.

Görüntülerde hastalığı nedeniyle saçları dökülen bir çocuğa peruk takılma işleminin yapıldığı anlar görülüyor.

Saçları dökülen ve peruğun nasıl görüneceği karşısında heyecandan gözlerini kapatan çocuk, kendini peruk ile gördüğü anlarda oldukça mutlu oluyor.

Saçları dökülen ve peruğun nasıl görüneceği karşısında heyecandan gözlerini kapatan çocuk, kendini peruk ile gördüğü anlarda oldukça mutlu oluyor.

O çocuğun mutlu olduğu anları izlerken sizler de mutlu olacaksınız: 👇

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