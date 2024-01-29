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'Hasta Elin Hafif mi Demiştir' Diyerek Yaptığı Paylaşım Gündem Olan Hemşire: 'Gülün Yoksa Almanya'ya Gidecek'

'Hasta Elin Hafif mi Demiştir' Diyerek Yaptığı Paylaşım Gündem Olan Hemşire: 'Gülün Yoksa Almanya'ya Gidecek'

Arya
Arya - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 10:36

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12 yaşında lösemiye yakalanan ve 2 yıllık tedavinin ardından iyileşen Cem Özdağ, hastalığı boyunca hemşirelerin özverili çalışmasından etkilenerek hemşire oldu. Hemşire olup mahallesinde sağlık kabini açan Özdağ aynı zamanda da sosyal medya fenomeni.

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Lösemi tedavisi gördükten sonra hemşire olmaya karar veren ve kurduğu sağlık kabiniyle de binlerce insana yardımcı olmaya çalışan Cem Özdağ'ın Instagram'da da 120 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Lösemi tedavisi gördükten sonra hemşire olmaya karar veren ve kurduğu sağlık kabiniyle de binlerce insana yardımcı olmaya çalışan Cem Özdağ'ın Instagram'da da 120 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Hayatlarına dokunduğu insanları ve eğlenceli videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Özdağ sık sık gündem oluyor.

Hayatlarına dokunduğu insanları ve eğlenceli videolarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Özdağ sık sık gündem oluyor.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda yayınlanan Konuşanlar programına da katılan Cem Özdağ, kansersiz yaşam derneğine bağış yapmak istemediğini ve ardından da Hasan Can Kaya'nın da bağış yaptığını açıklamıştı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu EXXEN platformunda yayınlanan Konuşanlar programına da katılan Cem Özdağ, kansersiz yaşam derneğine bağış yapmak istemediğini ve ardından da Hasan Can Kaya'nın da bağış yaptığını açıklamıştı.

Cem Özdağ son olarak ise, 'Hasta elin hafif mi demiştir' diyerek yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Kullanıcılar o video için, 'Gülün yoksa Almanya'ya gidecek' yorumları yaptılar.

Cem Özdağ son olarak ise, 'Hasta elin hafif mi demiştir' diyerek yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Kullanıcılar o video için, 'Gülün yoksa Almanya'ya gidecek' yorumları yaptılar.

İşte gündem olan o paylaşım: 👇

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O paylaşıma gelen yorumlar: 👇

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